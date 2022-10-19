انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف Oppo A17k.. هتشيلوا أقوى موبايل بأقل من 3000 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشارك معكم في مقالنا هذا سعر ومواصفات هاتف Oppo الجديد من الفئات الاقتصادية: Oppo A17k والذي كانت قد كشفت الشركة الغطاء عن أهم إمكاناته ومواصفاته، مشيرةً أن هذا الهاتف سوف يكون بسعر مناسب جدصا للمستهلكين.. وأنها ستبدأ بطرحه في سوقَي شرق آسيا والشرق الأوسط في البداية، تعدّ اجهز أوبو إحدى أكثر الهواتف الذكية المستخدمة في الأسواق.. خاصةً بأسعارها المنافسة دائمًا. إليكم أهم ما يمّيز هاتف Oppo A17k مع ذكر سعره في السوق المصرية للهواتف الذكية.

سعر ومواصفات هاتف Oppo A17k

تحاول اوبو جاهدة أن تزوّد هواتفها بكل ما يلزمها من غمكانات قوية ومطلوبة من قبل مستخدمي الهواتف الذكية، وهذا بالفعل ما رأيناه في هاتف Oppo A7.. وأيضًا هاتف Oppo A57 حيث جاء كل من الهاتفين ضمن الفئة الاقتصادية أو المتوسطة حسب تعبير الشركات.

سعر هاتف Oppo A17k في مصر

يتميّز هاتف Oppo A17k بعد مواصفات أبرزها:

شاشة عالية الدقة بقياس 6.7 من إنتاج شركة أمولد.

ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع بطارية سعتها 5000 مللي أمبير.

يعمل الهاتف بنظام اندرويد 13 مع معالج ثماني النواة.

السعر: 2500 جنيه مصري.