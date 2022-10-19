لينوفو تكشف عن لابتوب بشاشة قابلة للانزلاق‎‎

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 08:32 صباحاً - كشفت شركة "لينوفو" الصينية عن جهاز لابتوب جديد "غير تقليدي" مع شاشة قابلة للتمدد، وذلك في حدث "Tech World 22" الذي أقامته الشركة حديثاً.

وبعد أن أصبحت "لينوفو" أول شركة تصنع جهاز لابتوب بشاشة قابلة للطي والدوران منذ عدة سنوات، عرضت "لينوفو" نموذجا أوليا لجهاز لابتوب جديد مع شاشة قابلة للانزلاق والتمدد.

وفي مقطع فيديو ترويجي للجهاز الجديد، قال الرئيس التنفيذي لشركة "لينوفو" يانغ يوانكينغ: "يركز ابتكار أجهزتنا على الذكاء التكيفي، والأمن، والحفاظ على النظام البيئي، وبالطبع عوامل الشكل المبتكرة دائماً التي نقدمها باستمرار".

وأضاف: "نحن الآن في الفضاء الإلكتروني الذي أنشأته لينوفو. وفي هذا الفضاء، يتم تحقيق تعاون سلس بين الأشخاص والبيانات والفضاء. وفي المستقبل، يمكن للواقع والآخر الافتراضي الاتصال والتبديل بسلاسة".

ولم تقدم الشركة المزيد من التفاصيل حول اللابتوب الجديد، ولكن في مقطع فيديو منفصل على "يوتيوب" تم نشره قبل ساعات من حدث"Tech World 22"، يظهر جهاز لابتوب تقليدي الشكل، لكن يمكن إطالة الشاشة عموديًا لتوفير مساحة إضافية لتعدد المهام والتعاون والإنتاجية.

وعلى عكس الشاشات القابلة للطي، لا يبدو أن هناك أي تجاعيد مرئية مع شاشة قابلة للدوران على مفهوم الكمبيوتر المحمول الجديد من "لينوفو". ويبدو اللابتوب هذا أيضًا أقل نحافة من أجهزة الشركة الرائدة القابلة للطي، من نوع "ThinkPad"، مقاس 16 بوصة.

ويعمل اللابتوب الجديد مع لوحة مفاتيح تعمل باللمس في الجزء السفلي وشاشة تستخدم "آلية تدحرج" مميزة؛ فبدلاً من طيها إلى النصف، تستخدم الشاشة آلية انزلاق تزيد من ارتفاعها حيث يتفكك الجزء غير المرئي من الشاشة ببطء من الجزء السفلي.

ويبدو أن حجم الشاشة يتضاعف، مما يوفر مساحة أكبر للعمل، دون زيادة الحجم الكلي للكمبيوتر المحمول نفسه. ومع ذلك، أثار البعض مخاوف بشأن وزن اللابتوب الجديد، حيث من المتوقع أن يزن الجهاز أكثر قليلاً من معظم الأجهزة مع آلية الانزلاق بسبب الشاشة الممتدة بالكامل.

وقالت تقارير نشرتها مواقع تقنية متخصصة، إن الشاشة ستوفر نسبة عرض إلى ارتفاع أكبر من 16:9 التقليدية، التي قد تكون أكثر فائدة وأفضل توازناً من الأجهزة الأخرى المشابهة. ورأت التقارير أنه من المحتمل أن يكون اللابتوب المقترح من "لينوفو" الحل الأمثل للمستخدمين الذين يرفضون مبدأ الاستعانة بالشاشات الخارجية.

بدوره، قال رئيس قسم الأجهزة الذكية في "لينوفو"، لوكا روسي: "إن إمكانيات الكمبيوتر المحمول القابل للتمدد مقنعة أيضًا"، مشيرًا إلى أن استثمار الشركة في تقنية شاشة "OLED" ستجلب التصفح المتعدد المهام وتطبيقات التنقل إلى مستوى آخر من التطور.

وأضاف روسي: "أعتقد أن عملاءنا يتبنون الابتكار الهادف بوتيرة أسرع من أي وقت مضى. تجتمع أجهزتنا معًا لإنشاء مساحات أكثر ذكاءً. عبر المدارس والمنازل وأماكن العمل، حقًا في أي مكان. لدينا منتجات تحافظ على النظام البيئي".

وليست "لينوفو" الشركة الأولى التي تطرح فكرة لابتوب قابل للانزلاق، حيث كشفت "سامسونغ" قبل بضعة أسابيع عن جهاز جديد قابل للطي في مؤتمر "إنتل" التكنولوجي. وليس من الواضح متى وما إذا كانت "لينوفو" أو "سامسونغ" ستطرحان أجهزتهما المقترحة في الأسواق.