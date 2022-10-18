آبل تعلن طرح أجهزة iPad Pro الجديدة.. تعرف على المواصفات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 10:31 مساءً - أعلنت شركة Apple، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر، طرح إصدارات جديدة من أجهزة iPad Pro، وiPad والذي أعيد تصميمه بالكامل، ونسخة محدثة من Apple TV.

وتمنح عمليات الطرح الجديدة من شركة Apple المزيد من الأدوات الجديدة للبيع قبل موسم التسوق المهم في العطلات، وقد تساعد الأجهزة اللوحية الجديدة الشركة على زيادة مبيعات iPad، التي انخفضت بنسبة 14% خلال الربع الأخير من عطلة Apple و2% خلال الربع الأخير، لتنضم هذه الأجهزة الجديدة إلى أحدث هواتف iPhone 14، وساعتين جديدتين وAirPods Pro الجديدة كليًا.

ما تفاصيل هذه المنتجات؟

1- تم إعادة تصميم جهاز iPad بشكل كامل حيث اختفى زر الصفحة الرئيسية الموجود أسفل الشاشة وتم استبداله بقارئ لبصمات الأصابع في زر تشغيل الجهاز، كما يتميز بتصميم أكثر تربيعًا، على غرار iPad Air وiPad Pro، مع شاشة كبيرة بحجم 10.9 بوصة، ومنفذ USB-C بدلًا من Lightning، وسيتم شحنه بألوان مختلفة مثل الأحمر والأصفر والأزرق والأبيض.

كما أعلنت Apple أيضًا عن حافظة Magic Keyboard Folio جديدة بقيمة 249 دولار لجهاز iPad، والتي تحتوي على مسند ولوحة تتبع مع دعم اللمس المتعدد وموصل مغناطيسي يقوم بشحنها تلقائيًا.

وستبيع Apple نسخ مختلفة من iPad، بما في ذلك شبكة Wi-Fi فقط وWiFi + 5G الخلوية، لكنها ستبدأ من 449 دولار، وهو ارتفاع من السعر القديم 329 دولار لجهاز iPad من الجيل التاسع، وسيكون متاحًا للطلب الثلاثاء 18 أكتوبر وسيكون في المتاجر بدءًا من 26 أكتوبر.

iPad Pro 2022

وستبيع الشركة حجمين من iPad Pro طراز 11 بوصة وطراز 12.9 بوصة، مع شاشة أجمل وبمزايا أوسع.

التغيير الكبير في iPad Pro هو معالج M2 الجديد، وهو نفس المعالج الذي تم تقديمه في MacBook Air في وقت سابق من هذا العام، حيث قالت شركة Apple إنه أسرع بنسبة تصل إلى 15% من معالج M1 المستخدم في آخر طراز من iPad Pro والذي تم تقديمه في عام 2021.

ويبدأ سعر iPad Pro مقاس 11 بوصة من 799 دولار، بينما يبدأ طراز 12.9 بوصة بسعر 1099 دولار، وسيكون متاحًا للطلب ابتداءً من اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر وسيصلون إلى المتاجر في 26 أكتوبر.