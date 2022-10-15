‫متى يكُون شرب القهوة خطراً على صحّتك؟تعتبر القهوة مصدراً جيداً للفيتامينات والمعادن كالمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والنياسين، والكولين، وغيرها، كما تعد من أكثر المشروبات الشائعة حول العالم.

وينصح الأطباء بعدم شرب القهوة في حالات معينة لما قد تسببه من عواقب صحية على الجسم.

وفقا للدكتورة أوكسانا ميخايلوفا، أخصائية الغدد الصماء، لا ينصح بتناول القهوة في حالة الصداع والدوخة والغثيان، لأنها تسبب ارتفاع ضغط الدم وتزيد عدد ضربات القلب وتثير الجهاز العصبي.

وتقول: "إذا كانت أعراض مثل الصداع والدوخة والغثيان مرتبطة بارتفاع مستوى ضغط الدم، فإن تناول الكافيين في هذه الحالة قد يكون خطرا، لأنه سيزيد من ارتفاع مستوى ضغط الدم حتى وقوع أزمة فرط ضغط الدم". وفقا لروسيا اليوم.

وبحسب الدكتورة، يمكن أن يؤدي الكافيين إلى تفاقم حالة الإجهاد العصبي والقلق واضطراب النوم. وبالإضافة إلى ذلك لا ينصح بتناول القهوة في حالة عدم انتظام ضربات القلب والخفقان. ويمكن أن يخفف من فعالية الأدوية المستخدمة.