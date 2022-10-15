للمغتربين.. الخطوات والأوراق لإرسال سيارة بدون جمارك لمصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - كشف منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، الخطوات والأوراق المطلوبة لإرسال سيارة بدون جمارك لمصر.

وجاءت الشروط كالتالي:

1-السن فوق الـ 16 عامًا.

2-وجود حساب بنكي مر عليه 3 أشهر.

3-تقديم طلب لوزارة المالية.الحصول على الموافقة الاستيرادية.

4- استثناء الزوج المصري المقيم في الخارج وأبنائه من شرط المدة الزمنية للحساب البنكي بشرط توفر باقي الشروط.

5- يشترط تحويل المبلغ النقدي خلال مدة لا تتجاوز 4 شهور من تاريخ العمل بالقرار.

شروط السيارة للمغتربين في الخارج لإدخالها بالإعفاءات من الضرائب والرسوم بمصر

1- لا يزيد عمرها في تاريخ العمل على 3 سنوات من سنة الصنع.

2- كما يحصل المصري المقيم بالخارج على الموافقة لإدخال السيارة وتكون سارية لمدة سنة وفي حال عدم الاستيراد خلال تلك الفترة يتم رد المبلغ المسدد بصورة فورية بنفس القيمة وبنفس العملة المسدد بها.

وأوضح منتصر زيتون، أنه في حالة تقديم الطلب لا بدَّ من أن يكون الشخص مالك السيارة، وإعطاء حق للمقيم في شراء سيارة مستعملة في خلال مدة 3 سنوات.

وتابع منتصر زيتون، أن قرار دخول سيارات المغتربين مقيد بمدة معينة وهي 4 شهور، وعند انتهاء المدة يتم إلغاؤه والعودة للنظام القديم مرة أخرى.