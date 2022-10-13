انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف Lava Yuva Pro.. أندرويد 12 جبار وبأقل من 2000 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت شركة لافا بالإعلان عن إصدار هاتفها الجديد والذي بدء يبحث عن سعر ومواصفات هاتف Lava Yuva Pro الكثير من الأشخاص، وذلك لأنه بمميزات كثيرة وأسعار في متناول يد الجميع.

هاتف Lava Yuva Pro

ويوجد في هاتف لافا الكثير من المميزات ومنها أنه شاشته عالية الدقة من أعلي مستوى، وقياسها 6.5 بوصة وجودة عالية لعرض كل شيء ودقته هي 1600×720 بكسل، ويصل معدل التحديث فيه لـ 90 هرتز، ويوجد فيه شاشة بتصميم نوتش على هيئة قطرة ماء مخصص لتصوير السيلفي بدقة 8 ميجا بكسل والجزء الخلفي فيه كاميرا دقتها 13 ميجا بكسل ومتصلة بوحدتين مساعدتين.