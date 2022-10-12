طبيب يكشف عن السرطان الأكثر فتكاً

طبيب يكشف عن السرطان الأكثر فتكاًأكد الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، أن سرطان الرئة يبقى أكثر أنواع السرطانات انتشاراً في العالم، والأكثر فتكاً من حيث عدد الإصابات أو الوفيات.

وقال الطبيب الروسي إن سرطان الرئة لا تظهر له أي أعراض في مراحله المبكرة، وفي مراحله المتقدمة تكون أعراضه شبيهة بأعراض عدد من الأمراض الأخرى.

ويوضح مياسنيكوف أن أكثر أعراض سرطان الرئة انتشارا هي السعال، بحة في الصوت، سعال مزمن، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، تكرر الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي- التهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوي، والتعب، وفقدان الشهية، والفقدان غير المبرر للوزن.

ووفقا للطبيب الروسي يجب على الإنسان التعرف على أسباب الإصابة بسرطان الرئة. حيث يشخص هذا المرض في معظم الحالات لدى المدخنين- التدخين الفعلي والسلبي. وحتى إذا لم يدخن الإنسان مطلقا في حياته ولم يكن إلى جانب شخص يدخن، فهذا لا يعني أنه معصوم من الإصابة بسرطان الرئة.

ويضيف: "هناك عوامل أخرى تسبب الإصابة بسرطان الرئة مثل تلوث الهواء، استنشاق مادة الأسبستوس المستخدمة في البناء، غاز الرادون، الذي هو غاز طبيعي مشع يمكن أن يتراكم في السراديب والطوابق السفلى من المباني، مرض السل، فيروسات الأورام، إصابة أقارب بسرطان الرئة، وعوامل وراثية أخرى".

ويتابع: "يمكن تشخيص سرطان الرئة في مراحله المبكرة باستخدام التصوير المقطعي الحاسوبي بجرعة منخفضة".وكالات