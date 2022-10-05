xiaomi 12t pro .. تليفون هيخطف عينك بس سعر غالي حبه

مواصفات xiaomi 12t pro :

1- شاشة قياس 6.67 بوصة من نوع AMOLED. 2- معدل تحديث 120 هرتز في الثانية. 3- سطوع الشاشة من 600 إلى 900 شمعة ودقة 1440 بكسل. 4- كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بمستشعر من نوع ISOCELL HP1 دقة 200 ميجا بيكسل. 5- يعمل الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية 6- ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت. 7- بطارية 5000 مللى أمبير. 8- دعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 واط. 9- شحن البطارية بالكامل في أقل من 20 دقيقة. 10- نظام التشغيل Android 12 . 11- واجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 13. سعر xiaomi 12t pro: يبدأ سعره من حوالي 16 ألف جنيه مصرى. سعر Xiaomi 12T : 12 ألف جنيه مصرى

رياض - احمد صلاح - اعلنت الشركة الصينية التي تحمل اسم “شاومى ” عن الإصدار الجديد من الهاتف المحمول xiaomi 12t pro خلال الساعات الماضية، الذي يعتبر ضمن سلسلة هواتف الرائدة Xiaomi 12T ، والتى تأتى بمواصفات عملاقة.وأكدت الشركة الصينية أن xiaomi 12t pro يتمتع بالكثير من المميزات الجديدة التي سوف تجعله من الهواتف التي عليها إقبال في الكثير من الأسواق خلال الفترة القادمة.