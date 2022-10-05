xiaomi 12t pro .. تليفون هيخطف عينك بس سعر غالي حبه

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رياض - احمد صلاح - اعلنت الشركة الصينية التي تحمل اسم “شاومى ” عن الإصدار الجديد من الهاتف المحمول xiaomi 12t pro خلال الساعات الماضية، الذي يعتبر ضمن سلسلة هواتف الرائدة Xiaomi 12T ، والتى تأتى بمواصفات عملاقة.وأكدت الشركة الصينية أن xiaomi 12t pro يتمتع بالكثير من المميزات الجديدة التي سوف تجعله من الهواتف التي عليها إقبال في الكثير من الأسواق خلال الفترة القادمة.
مواصفات xiaomi 12t pro :
1- شاشة قياس 6.67 بوصة من نوع AMOLED.
2- معدل تحديث 120 هرتز في الثانية.
3- سطوع الشاشة من 600 إلى 900 شمعة ودقة 1440 بكسل.
4- كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بمستشعر من نوع ISOCELL HP1 دقة 200 ميجا بيكسل.
5- يعمل الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية
6- ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت.
7- بطارية 5000 مللى أمبير.
8- دعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 واط.
9- شحن البطارية بالكامل في أقل من 20 دقيقة.
10- نظام التشغيل Android 12 .
11- واجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 13.
سعر xiaomi 12t pro:
يبدأ سعره من حوالي 16 ألف جنيه مصرى.
سعر Xiaomi 12T :
12 ألف جنيه مصرى