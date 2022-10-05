طريقة تحديث هاتف Samsung Galaxy A11.. بسهولة هتحصل على اندرويد 12 من هنا

وجاء الحزمة الخاصة بإصدار برنامج ثابت A115FXXU3CVI3 وتعمل على جلب تصحيح أمني، وهو يتناول العشرات من النقاط الخاصة بالضعف في الأمان والخصوصية، ويوجد Android 12 في Galaxy A11 وفيه One UI Core 4.1 في الأعلى، وإن هذا يعني أن الهاتف سوف يحصل على ميزة Color Palette، وتوجد عناصر واجهة مستخدم محسنة والطريقة الخاصة باختيار المستعمل لها.

ومن الممكن حالياً تحديد جهاز إخراج الصوت عن طريق شاشة القفل، ويأتي Dark Mode مع التحسينات البسيطة، ويتم العمل على تحسين كل تطبيقات الأسهم على Galaxy A11، ويتميز تطبيق الكاميرا بتصميم نظيف، وبعدها يأتي المعرض بأفضل ترتيب، ولوحة مفاتيح الهاتف تحصل على دعم من Grammarly وبعدها تصلح قائمة المشاركة.

والتحديث يصل في الوقت الحالي للأجهزة في جنوب شرق آسيا، ولكنه سوف يصل لإصدارات أخرى في وقت قريب، ومن الممكن أن يتم العثور عليه في بعض الأحيان داخل الإعدادات، والعمل على تحديث البرنامج وبعدها التنزيل والتثبيت.