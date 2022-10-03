انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات Vivo Y73t.. فيفو ما بتكسفش حد والكل هيشتري موبايلات جديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تكشفُ. Vivo الغطاء مجددًا عن أحدث إصداراتها Vivo Y73t وهو واحدٌ من أجهزة الفئات “الاقتصادية” من الشركة الصينية، عوّدت عملائها ومستخدميها في الفترة الأخيرة على تسعير مناسب للغاية، خاصةً للأسواق المستهلك لأجهزتها في كل من شرق آسيا والشرق الأوسط، وبسعر لا يتجاوز 200 دولار أمريكي في معظم الأحيان، إليكم لمحة عامّة عن سعر ومواصفات الإصدار الأحدث من فيفو Vivo Y73t مزودةً بالصور والشرح.

يأتي الإصدار الجديد منمزودًا بعدد من المميزات التي يطلبها المستخدمين للأجهزة الذكية، مقارنةً بالسعر “المناسب” فإن المواصفات جاءت منافسة وقوية بشكل ملحوظ، سوف نطلعكم على أهمّها في هذه الأسطر.

جاءَ الهاتف الأحدث من فئة الهواتف الاقتصادية من فيفو، مزودًا بإمكانيّات وقدرات قوية، تم تصنيع شاشته من قبل شركة OLED بقياس 6.56 وبجودة Full HD، أما بالنسبة للتصوير، فالكاميرا الأساسية مؤلفة من عدستين بدقة 50 ميجا بكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، كما أن معالجه ثماني النواة من إنتاج ميداتيك، الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، والبطارية سعتها 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

سعر Vivo Y73t في مصر

سعر Vivo Y73t في مصر

ستجدون هاتف Vivo Y73t في الأسواق المصرية المحلية بسعر مابين 3500 جنيه و 3800، وذلك حسب الشركة.