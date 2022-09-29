عقار جديد يكافح الزهايمر

عقار جديد يكافح الزهايمركشفت دراسة جديدة نتائجها الواعدة لمرضى الزهايمر، والتي أظهرت كيف يُبطئ عقار تجريبي التدهور العقلي للمصابين الذين يكافحون المراحل الأولى من المرض.

ويكافح «ليكانيماب»، الذي يُعطى عن طريق الحقن، تراكم اللويحات السامة في الدماغ، والتي يُعتقد أنها تسبب مرض سرقة الذاكرة، حسب «روسيا اليوم».

وتدعي الشركات التي تقف وراء هذا العقار أن نتائجها تثبت النظرية القديمة القائلة بأن تدمير مادة الأميلويد، يمكن أن يوقف المرض بشكل فعال. وأشاد كبار الخبراء بنتائج التجربة، التي شملت 1800 شخص، ووصفوها بـ«اللحظة التاريخية».