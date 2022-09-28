انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات Oppo A17.. كل المميزات دي بأقل من 4000 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بمواصفاتٍ قويّة وسعر مناسب تطرحُ Oppo إصدارها الجديد Oppo A17 في أسواق الهواتف الذكية العالمية، مشيرةً أنها تستهدف عملائها ذوي الدخل المتوسط بهذا الإصدار الذي لم يتجاوز ثمنه مئةً وخمسين يورو، أما بالنسبة لتفاصيل ومعلومات الهاتف، جميعُها سوف نستعرضها لكم في مقالنا هذا.

حتى الآن، يبدو أن هذا الهاتف واحدٌ من أرخص إصدارات الشركة الصينية الرائدة، وأكثرها توفيرًا بين الأجهزة الأخرى، زوّدته Oppo بعدة مواصفات قوية بل ومنافسة أيضًا، ألا وهي:

بالنسبة للتصميم، فهو مغطى بالبلاستيك غير الزجاجي من الخارج، مع عدستين لكاميرته الخلفية، وشاشة بقياس 6.56 بوصة من إنتاج شركة OLED بدقة 256 بكسل، يعمل بنظام أندرويد 12 مع ذاكرة داخلية 64 جيجا وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا، إضافةً أن سعة بطّاريته 5000 مللي أمبير، مع كاميرا دقّتها 50 ميجابكسل.

سعر Oppo A17 في مصر

سعر Oppo A17

بالنسبة لسعر، يبدأ من 3500 جنيه مصري وقد يصل إلى 4000 جنيه، حسب تسعير الشركة.

يعدّ سعر هذا الهاتف مناسبًا واقتصاديًا مقارنةً بمعظم الهواتف المنتشرة في السوق، حيث أن متوسّط الأسعار أصبح ما بين 5.000 جنيه وصولًا لأكثر من عشرين ألف في بعض الحالات.