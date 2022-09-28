انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات Huawei Mate 50 pro.. اعرفوا ليه ثمنه بقى أكتر من 25 ألف جنيه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - صرّحت هواوي أن إصدارها الجديد Huawei Mate 50 pro سيكون واحدًا من اقوى إصداراتها على الإطلاق، ليس ذلك فحسب بل انه سينافس أحدث وأقوى إصدارات الشركات المنافسة بمواصفاته القوية وقدراته على الأداء إضافة لدقة كاميرته واحتوائه على أعلى درجات التكنلوجيا الحديثة، وتضيف الناطقة باسم الشركة أنهم وضعوا جهود آلاف الخبراء، حتى في جزئية اختيار الألوان المتوفرة، إليكم في مايلي أهم وأبرز المعلومات حول سعر ومواصفات هاتف Huawei Mate 50 pro.
سعر ومواصفات Huawei Mate 50 pro
زوّدت هواوي هاتفها الجديد بعدد من المميزات والمواصفات التي وصفتها بالأقوى عالميًا حسب الشركة، لكن ما هذه المواصفات التي تجعل من ثمن الهاتف م
- دقة الكاميرا 50 ميجابكسل مزودة بفتحة كاميرا متغايرة وبأربع عدسات مثبتة.
- قياس الشاشة 6.2 من إنتاج شركة اوليد قادرة على العرض بدقة Full HD.
- معالج ثماني النواة مع بطارية بقياس 4800 مللي امبيرة مزودة بخاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.
- ذاكرة التخزين الداخلية 256 جيجابايت، ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت.
سعر Huawei Mate 50 pro في مصر
سعر الهاتف: 26.400 جنيه مصري.رتفعًا لهذا الحد وبحسب رأي غالبية المستخدمين؟