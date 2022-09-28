انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات Huawei Mate 50 pro.. اعرفوا ليه ثمنه بقى أكتر من 25 ألف جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - صرّحت هواوي أن إصدارها الجديد Huawei Mate 50 pro سيكون واحدًا من اقوى إصداراتها على الإطلاق، ليس ذلك فحسب بل انه سينافس أحدث وأقوى إصدارات الشركات المنافسة بمواصفاته القوية وقدراته على الأداء إضافة لدقة كاميرته واحتوائه على أعلى درجات التكنلوجيا الحديثة، وتضيف الناطقة باسم الشركة أنهم وضعوا جهود آلاف الخبراء، حتى في جزئية اختيار الألوان المتوفرة، إليكم في مايلي أهم وأبرز المعلومات حول سعر ومواصفات هاتف Huawei Mate 50 pro.

سعر ومواصفات Huawei Mate 50 pro