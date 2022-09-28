نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث تردد قنوات الطبخ بالنايل سات التي تبحث عنها السيدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة اشتهرت في الآونة الأخيرة جميع قنوات الطبخ التي صارت تعرض في كل منزل والتي تقدم أشكالا وأنواع جديدة من الطعام من كل بلد فأصبحت لا تستغنى عنها كل سيدة وفتاة فتشاهد جميع البرامج التي تقدم كل ما لذ وطاب وكل ما تشتهي الأنفس.

تردد جميع قنوات الطبخ بالنايل سات

بعض القنوات تقدم محتوي جانبي كفقرة إضافية أو فقرة إعلانية بالقناة بجانب تقديم الأكلات والمشروبات وهي عبارة القيام بالأشغال اليدوية المبتكرة وأعاده تدوير أشيائك التي تعطي لمنزلك شكلا رائعا وعن أفكار لترتيب المنزل أو لمعالجة البشرة والشعر أو طرق جديدة لغسيل السجاد وإعطاء النصائح الجميلة لكل بيت فأصبحت جزءا لا يتجزأ ولا يمكن الاستغناء عنها في كل منزل، فإليكم في السطور التالية تردد أهم قنوات الطبخ التي يبحث عنها الجميع.

تردد القنوات العربية على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة سي بي سي سفرة

فهي تجمع ألمع وأكبر عدد من الطهاة المصريين والعرب وهم الشيف الشربيني، والشيف نجلاء الشرشابي، والشيف أماني رفعت، وغيرهم من كوكبه من عمالقة الشيفات.

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:11785

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة سميرة للطبخ

هي قناة جزائرية انطلقت عبر القمر الصناعي نايل سات في شهر أغسطس عام 2013 حيث تقدم برامج متنوعة بجانب الطبخ، مثل تعليم الخياطة، التطريز، وفن الرسوم على جميع الأشياء.

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12418.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد قناة ست البيت

هي قناة تسعى في مساعدة ست البيت في عمل جميع أحتياجتها المنزلية سواء كان الطبخ أو ترتيب المنزل، كما تقدم مواضيع متنوعة عن الموضة، والابتكارات.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد : 12562.

معدل الترميز : 27500.

معامل التصحيح : 5/6.

الاستقطاب : V.

الجودة : SD.

تردد قناة بانورما فود

من أهم أهداف القناة لتعليم الفتيات حدثي الزواج ببرنامج سنة أولى طبخ للشيف سارة عبد السلام، وبرنامج العزومة للشيف فاطمة أبو حاتي، والبلدي يوكل للشيف نونا. والبرنامج الشهير سفرة سالي، التي تقدمه الشيف سالي فؤاد حيث تقدم للسيدات والفتيات نصائح مهمة حول الصحة والرجيم المثالي الصحي الذي يجب اتباعه مع وصفات للرجيم.