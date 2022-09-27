نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض علي هاتف الأيفون الجديد 14 برو ماكس وسعر الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض علي الأيفون الجديد 14 في مكتبة جرير وتعتبر من أكبر شركات التسويق التي توجد في الرياض وبعد تطور هذه الشركات أصبح لها كثير من الفروع في السعودية يهتم الكثير بالبحث عن عروض لهاتف أيفون 14 في مكتبة جرير والتي تكون بأسعار مناسبة لكل فرد، سنتطرق هنا للتحدث عن موضوع من أكثر الموضوعات الهامة وهو سعر أيفون 14 من مكتبة جرير.

عروض علي الأيفون الجديد 14 في مكتبة جرير

أعلنت مكتبة جرير السعودية عن تفاصيل توفير أيفون 14 برو ماكس بأفضل سعر سواء بالتقسيط أو الكاش، وفرت مكتبة جرير هاتف أيفون 14 للأشخاص ويمكن أيضاً أن يستبدل الشخص الهاتف الخاص به القديم بأيفون 14 عن طريق دفع مبلغ معين من المال مع وجود خصم مناسب للشخص، هذا العرض مستمر إلي يوم 25 من شهر سبتمبر لعام 2022 ومكتبة جرير تعرض جميع الأجهزة من النوع الأيفون وتفاصيلها بالدخول على الصفحة الخاصة بمكتبة جرير

سعر أيفون 14 من مكتبة جرير

سعر أيفون 14 يختلف من هاتف لهاتف أخر على حسب حجم مساحة الهاتف، وسنوضح أسعار هواتف أبل في الآتي:

آيفون 14 برو ماكس بمساحة 128 جيجا وصل سعره إلي 5199 ريال سعودي.

وهاتف الأيفون الذي تكون مساحته 256 جيجا سعره 5699 ريال سعودي.

الهاتف الذي تكون مساحته 512 جيجا سعره 6996 ريال سعودي.

أما بالنسبة لهاتف أيفون 14 برو بمساحة 128 جيجا سعره 4699 ريال سعودي، ومساحة 256 سعر الهاتف 5199 ريال سعودي والمساحة 512 جيجا سعره 6199 ريال سعودي.

سعر أيفون 14 بلس بمساحة 128 جيجا سعره 4199 ريال سعودي ومساحة 256 جيجا سعره 4699 ريال سعودي أما مساحة 512 جيجا بسعر 5699 ريال سعودي.

سعر الأيفون 14 والذي تكون مساحته 128 جيجا بسعر 3799 ريال سعودي، وسعر الأيفون بمساحة 256 جيجا 4299 ريال سعودي والهاتف بمساحة 512 جيجا سعره 5299 ريال سعودي.

كل سعر من هذه الأسعار الخاصة بهواتف الآيفون مضاف إليه الضريبة.

في نهاية هذه المقالة عروض علي الأيفون الجديد 14 برو ماكس في مكتبة جرير، والذي تعتبر من أكبر الشركات التي تعلن عن هواتف آيفون بشروطها ومميزاتها وجميع التفاصيل الخاصة بها وعن سعر الهواتف وكل هاتف يختلف سعره عن الأخر على حسب مساحة الهاتف ويوجد أيفون برو ماكس وأيفون برو وأيفون بلس.