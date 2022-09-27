نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضافات eFootball V 2.0.0 2023 لهذا الشهر وطريقة تحميل eFootball Pes Mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة إضافات eFootball V 2.0.0 2023 لهذا الشهر بالتحديث الأخير الذي تم علي أشهر لعبة eFootball . تحتوي طريقة تحميل eFootball Pes 23 أفضل الفرق العالمية المضافة مؤخراً . كما عبر تلك الفرق يمكنك أن تنشأ فريق الأحلام الخاص بك بعد أن تختارهم . كذلك بجانب الإمكانية الخاصة بتطوير الأداء الخاص بهم وبعده يتم مواجهة أي منافس علي مستوي العالم . تأتي لعبة eFootball V 2.0.0 2023 بإضافة مراحل جديدة في اللعب . تجعل من تجربة اللعب أكثر أثارة وتشويق مما سبق بجانب التعديلات التي تمت . علي محتوي إي فوتبول بيس 23 الخاص بالرسوميات والملاعب واللاعبين والتي تظهر بأكثر واقعية . وعبر سطور المقال الجديد من “موقع ثقفني” سنتعرف علي التفاصيل .

إضافات eFootball V 2.0.0 2023

ضمن إضافات eFootball V 2.0.0 2023 لهذا الشهر أطلق الوضع الخاص بعدم الاتصال للعب المباريات دون الحاجة . إلي الأنترنت كما عبر خاصية ضد الذكاء الاصطناعي يمكن لعب . eFootball Pes Mobile عبر الميزة المضافة وهي ميزة المطابقة التجريبية . تلك الخاصية خاصة بمباريات PVP لكي ما يتم استكمال المهام الخاصة بالمباريات . كما بعد أن يتم كسب تلك المهام يمكن الحصول علي مكافآت خاصة بالأحداث كذلك بجانب الخاصية . المضافة مؤخراً لكي ما تساعدك علي بناء فريقك الخاص بك في لعبة إي فوتبول بيس 2023 . لكي ما تكون المنافسة علي مستوي العالم ضد أي فريق آخر ترغبه كما عبر قائمة Dream Team يمكن أن . يتم التوقيع مع باقة من اللاعبين والمدربين واختيار أيدلوجيات اللعب المرغوبة كما عبر القائمة . يتم تحديد أسلوب اللعب في لعبة eFootball V 2.0.0 2023 كما ترغب . وعبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد .

مزيد من إضافات eFootball V 2.0.0 2023

العديد من العناصر التي يمكنك الاستفادة منها عبر أحداث المباريات المختلفة والتي تكتشفها أثناء اللعب . كما عندما يتم تحميل لعبة eFootball Pes Mobile يمكنك تحديد أسلوب اللعب الجماعي كما ترغب . كذلك بجانب قوائم جديده خاصة بإضفاء الحيوية علي طريقة اللعب المتبعة في eFootball . كما يمكنك المشاركة في المنافسات الساخنة ضد منافسات حول العالم وتحديدها عبر قائمة Dream Team . أما عن ما تم إضافته لهذا الشهر في لعبة eFootball V 2.0.0 2023 نعرضه بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

ما تحتويه لعبة eFootball V 2.0.0 2023 بهذا الشهر

إضافات eFootball V 2.0.0 2023 لهذا الشهر كما ظهرت علي الموقع الرسمي للعبة eFootball كما يلي :-

طرح عدد 1500 من عملات لعبة إي فوتبول بيس 23 .

كما يمكنك الحصول علي بطاقة اللاعب موقعة في ملحمة 1x .

كذلك بجانب داخل لعبة إي فوتبول بيس 2023 تحصل علي بطاقة اللاعب المميز 10x .

تحصل علي بطاقة اللاعب المميز 10x . قامت شركة كونامي بطرح برنامج تدريبي يمكنك كسب أحدهم وعدده 4000 برنامج .

كما هناك العديد من الإضافات عندما تقوم باتباع خطوات تحميل لعبة eFootball Pes Mobile .

. نتعرف علي الطريقة الخاصة بتثبيت اللعبة علي الهاتف بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

طريقة تحميل eFootball Pes 23

يتاح تحميل لعبة eFootball Pes Mobile بكل سهولة عبر موقع كونامي الرسمي وذلك في حالة أن لديك . حساب تم أنشاءه سابقاً علي الموقع الرسمي كما يمكن أن يتم تحميل لعبة eFootball V 2.0.0 2023 عبر . أي متجر من المتاجر الإلكترونية المعتمدة وهي جوجل بلاي لهواتف اند رويد أو متجر أبل ستور . لهواتف أيفون كذلك بجانب متجر آب جاليري لهواتف هواوي .

إضافات eFootball V 2.0.0 2023 لهذا الشهر المتعددة والتي تم عرض جزء بسيط منها في سطور مقال اليوم . “بموقع ثقفني” ستتعرف علي المزيد عندما تحصل علي النسخة الأصلية للعبة eFootball Pes 2023 .