نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحق اشحن شدات ببجي بالتفاصيل كيفية شحن الشدات بالخطوات وبدون مقابل تعرف عليها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي بالتفاصيل يريد معرفته عدد كبير جدًا من الناس خاصةً بعدما انتشرت اللعبة بسرعة الصاروخ وأصبحت موجودة على معظم الهواتف، كما يريد البعض معرفة الطرق المجانية للشحن بالأخص بعد وسائل النصب التي أصبحت كثيرة وهدفها الوحيد هو سرقة رصيد اللعبة، لذلك سوف نحاول حماية هواة لعبة ببجي من هذه الوسائل من خلال تقديم أسرع وسيلة لشحن شدات ببجي بدون مقابل، أي أن المستخدم سوف يشتري الشدات ولكن لن يدفع مال فكيف ذلك، تعالوا معنا لكي نتعرف على هذه الطريق في الآتي.

شحن شدات ببجي بدون مقابل

شدات ببجي عبارة عن الأموال الافتراضية الموجودة في اللعبة والتي يرمز لها برمز UC، فائدة هذه الشدات أنها تساعد اللاعب على الدخول في المواسم الجديدة التي تقدمها اللعبة بين الحين والآخر ،حيث تفرض على اللاعب القيام بعمل بعض الوظائف في اللعبة كل يوم، وبعد الانتهاء من كل الوظائف وإتمامها بنجاح، يفوز اللاعب بكمية كبيرة من النقاط المتاحة في اللعبة، حيث يحصل على جوائز فريدة ومختلفة ،مثل (الثكنات، المركبات، الملابس، الأسلحة ، والقنابل) وغيرها من معدات الحرب التابعة للعبة ببجي، كما تميز اللعبة مستخدميها عن طريق مساعدتهم في تخطي الكثير من المراحل المتنوعة، والحصول على أكبر كمية من الأسلحة، وتحث اللاعب على تحقيق الفوز والدخول في المستويات النهائية لها.

طريقة شحن شدات ببجي بدون مقابل

تتنوع الطرق التي تقدم شدات ببجي بدون مقابل وبسهولة شديدة دون اللجوء إلى وسائل الدفع الإلكترونية كالفيزا، وذلك بسبب التوصل إلى الطرق الحديثة التي تعمل بواسطة الهواتف المحمولة.

يعتبر تطبيق Google Opinion Rewards واحد من هذه التطبيقات وهو متوفر لكل الأجهزة الذكية أندرويد وكذلك الأيفون، ويمكن تحميله من متجر جوجل بلاي، أو متجر آب ستور.

كذلك يوجد تطبيق آخر لا يقل أهمية عن هذا التطبيق وهو Ezcash، هذان التطبيقان يعملان بطريقة متشابهة للغاية حيث:

تجميع النقاط الذهبية.

تحويل النقاط إلى شدات.

ولكن تبقى طريقة الإعلانات المقدمة من قبل الشركة المحدثة للعبة ببجي أفضل الطرق وأكثرها أمانًا، حيث مشاهدة هذه الإعلانات المعروضة في اللعبة ومن ثم أخذ الشدات بدون دفع مقابل مالي.