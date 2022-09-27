نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Motorola edge 30 pro هاتف موتورولا الجديد | مراجعة وسعر الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Motorola edge 30 pro الإصدار الثاني من مجموعة الهواتف الذكية الخاصة بشركة موتورولا والتي تم الإعلان عنها لهذا العام. حيث أعلنت الشركة منذ فترة عن إطلاق الجيل الجديد من هواتفها ضمن عائلة الـedge الخاصة بها والتي تقدم فيها مجموعة من الهواتف الذكية الرائدة. فقدمت الشركة هواتف Motorola edge 30 ، Motorola edge 30 pro ، Motorola edge 30 ultra ، وأيضاً هاتف Motorola edge 30 Fusion. ينطلق الهاتف لينافس بشدة في أسواق الهواتف الرائدة بما بقدمه من مواصفات ممتازة. فالهاتف يأتي مع معالج Snapdragon 8 Gen 1 الخاص بشركة كوالكوم. والذي يوجد في عدد من الهواتف الأخري مثل : Samsung S22 Ultra ، Sony Xperia 5 IV ، Realme Gt 2 pro ، Vivo x80 pro ، Honor Magic 4 Ultimate ، وأيضاً هاتف Xiaomi 12 pro. كما يتوفر الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش مع جودة FHD+ وبمعدل تحديث 144 هيرتز. كذلك الهاتف متوفر مع بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4800 مللي وبسرعة شحن 68 وات. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Motorola edge 30 pro الجديد. مواصفات هاتف Motorola edge 30 pro : ‌أولاً: يأتي الهاتف بوزن يقدر بحوالي 196 جراماً.‌

يأتي الهاتف بوزن يقدر بحوالي جراماً.‌ يأتي أيضاً بخامات تصنيع من الزجاج بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك حول جسم الهاتف.‌

يوجد كذلك علي ظهر الهاتف طبقة حماية تأتي من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، لتوفير الحماية من الخدوش والكسر.‌

، لتوفير الحماية من الخدوش والكسر.‌ كما يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الاتصال حتي الجيلين الرابع والخامس معاً.‌

، تتوفر بدعم شبكات الاتصال حتي الجيلين الرابع والخامس معاً.‌ لكن الهاتف لا يتوفر بدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لعدم توافر المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري.‌

الهاتف أيضاً مزود بتصميم مميز طارد لرذاذ الماء ، يأتي أيضاً بدعم بشهادة IP52 رسمية لمقاومة الغبار أو الماء.‌

رسمية لمقاومة الغبار أو الماء.‌ يحتوي الهاتف علي شاشة تأتي من نوع OLED بحجم 6.7 إنش ، مع جودة FHD+ وبدقة 1080×2400 بكسل.‌

بحجم إنش ، مع جودة وبدقة بكسل.‌ شاشة الهاتف تأتي أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 393 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ كما تأتي الشاشة بدعم خاصية HDR10+ ، الخاصة بتوفير أفضل درجة وضوح لمحتويات الشاشة.‌

، الخاصة بتوفير أفضل درجة وضوح لمحتويات الشاشة.‌ الشاشة أيضاً تتميز بدعم ميزة الـ1B Color ، والتي تقوم بعرض صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان نظراً لعرض أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف.‌

، والتي تقوم بعرض صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان نظراً لعرض أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف.‌ كذلك تأتي شاشة الهاتف بدعم معدل تحديث جديد حتي 144 هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌ بالإضافة إلي إلي أن شاشة الهاتف تأتي مع أبعاد العرض المعتادة 20:9 ، والتي تستغل مساحة كبيرة من الهاتف للاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

، والتي تستغل مساحة كبيرة من الهاتف للاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌ كما تتوفر أيضاً بدعم خاصية Always on Display ، الخاصة بعرض الاشعارات علي شاشة قفل الهاتف.‌

، الخاصة بعرض الاشعارات علي شاشة قفل الهاتف.‌ أخيراً بالنسبة للحماية فتوجد علي شاشة الهاتف طبقة حماية تتوفر من نوع Corning Gorilla Glass 3. أداء الهاتف : ‌يتوفر الهاتف مع نظام تشغيل جوجل الخاص Android 12 ، مع إمكانية التحديث لنظام Android 13 .

، مع إمكانية التحديث لنظام . كما يأتي الهاتف مع أحدث معالجات شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 4 نانو متر.‌

، والذي يأتي بدقة تصنيع نانو متر.‌ يحتوي معالج الهاتف علي ثمانية أنوية: الأولي والأساسية تأتي من نوع Cortex-X2 وتعمل بتردد يصل إلي 3.00 جيجا هيرتز.‌

وتعمل بتردد يصل إلي جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود ثلاثة أنوية أخري تتوفر من نوع Cortex-A710 ، لكن تعمل تلك بتردد يصل إلي 2.50 جيجا هيرتز.‌

، لكن تعمل تلك بتردد يصل إلي جيجا هيرتز.‌ كما يوجد أيضاً أربعة أنوية أخري تأتي من نوع Cortex-A510 ، وتعمل بتردد أقل يصل إلي حوالي 1.80 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ أما بالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات الموجودة في الهاتف فتأتي من شركة Qualcomm أيضاً مع معالج من نوع Adreno 730 .‌

أيضاً مع معالج من نوع .‌ كذلك يتوفر من الهاتف نسختين من سعة التخزين المتاحة وهما كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام.‌ تأتي ذاكرة تخزين الهاتف الداخلية من نوع UFS 3.1 السريع ، بالإضافة إلي رامات من النوع السريع أيضاً LPDDR5. كاميرا هاتف Motorola edge 30 pro : ‌يأتي هاتف Motorola edge 30 pro مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 60 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تتوفر بدعم خاصية HDR وتصوير الفيديوهات بجودة 4K.‌

مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم خاصية وتصوير الفيديوهات بجودة كما يوجد في ظهر الهاتف أيضاً إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : تأتي الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر بدعم المثبت البصري OIS مع خاصية الـmulti-directional PDAF.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم المثبت البصري مع خاصية الكاميرا الثانية تأتي للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 50 ميجا بكسل أيضاً مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتتوفر بزاوية تصوير 114° مع دعم خاصية الـAF.‌

بدقة ميجا بكسل أيضاً مع فتحة عدسة ، وتتوفر بزاوية تصوير مع دعم خاصية أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم في العزل وتصوير البورترية.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم في العزل وتصوير البورترية.‌ كما تتوفر كاميرات الهاتف بدعم إمكانية تصوير الـPanorama وخاصية الـHDR.‌

وخاصية بالإضافة أيضاً إلي وجود فلاش ليد ثنائي Dual-Tone بجانب الكاميرات.‌

بجانب الكاميرات.‌ كذلك يأتي الهاتف بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ8K ، بمعدل التقاط 24/30 إطار لكل ثانية.‌

، بمعدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ أو التصوير بجودة 4K مع دقة 2160 بكسل ، لكن مع معدل التقاط 30/60 إطار لكل.‌

مع دقة بكسل ، لكن مع معدل التقاط إطار لكل.‌ كما يدعم التصوير بجودة FHD أيضاً بدقة 1080 بكسل مع معدل التقاط 30/60/120/240/960 إطار لكل ثانية.‌

أيضاً بدقة بكسل مع معدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ الهاتف كذلك متوفر بدعم خاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS ، لتوفير الثبات عند تصوير الفيديوهات. مواصفات أخري للهاتف : ‌يتوفر هاتف Motorola edge 30 pro مع سماعات خارجية ثنائية من نوع Stereo Speakers ، والتي توفر أفضل تجربة صوتية للهاتف.‌

مع سماعات خارجية ثنائية من نوع ، والتي توفر أفضل تجربة صوتية للهاتف.‌ لكن لا يأتي مع دعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC.‌

ولا يدعم شبكات الراديو FM.‌

تأتي بصمة الاصبع الخاصة بالهاتف في الجانب مدمجة مع زر الباور.‌

بالإضافة إلي دعم إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock .‌

.‌ الهاتف كذلك يأتي بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، الجيروسكوب ، والضغط أيضاً.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4800 مللي أمبير تأتي من نوع Li-Poly ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 68 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 35 دقيقة فقط.‌

مللي أمبير تأتي من نوع ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة في خلال دقيقة فقط.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم خاصية الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات ، والشحن اللاسلكي العكسي أيضاً بقدرة 5 وات فقط.‌

وات ، والشحن اللاسلكي العكسي أيضاً بقدرة وات فقط.‌ كذلك يأتي مدخل الشحن المتوفر في الهاتف من النوع السريع Type C 3.1 .‌

.‌ أخيراً: يتوفر من الهاتف اختيارين فقط من الألوان المتاحة وهما كالآتي : الأبيض ، والأزرق. سعر هاتف Motorola edge 30 pro : ‌526 دولار لنسخة الهاتف الأولي 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 10,250 جنية مصري.‌

دولار لنسخة الهاتف الأولي جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي جنية مصري.‌ 707 دولار لنسخة الهاتف الأخيرة 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 13,780 جنية مصري.

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