zte axon 30s .. اتفرج واعرف مميزاته وأسعار من هنا

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رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة الصينية التي تحمل اسم “ZTE ” عن الإصدار الجديد من الهاتف المحمول zte axon 30s خلال الساعات الماضية، الذي يعتبر نسخة محدثه من Axon 30 الذي قدمتهالعام الماضي.وأكدت الشركة الصينية أن zte axon 30s يتمتع بالكثير من المميزات الجديدة التي سوف تجعله من الهواتف التي عليها إقبال في الكثير من الأسواق خلال الفترة القادمة.

مميزات zte axon 30s :

1- يعمل بنظام Android 12 .

2- سعة تخزين 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية (رام) 8 جيجابيات، إصدار أخر سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية (رام) 12 جيجابايت.

3- الأسود أو الأزرق.

4- شاشة OLED مقاس 6.92 بوصة 10 بت بدقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز.

5- كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل تحت الشاشة (UD).

6- ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

7- كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل جنبا إلى جنب مع كاميرا 8 ميجابيكسل فائقة السعة وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل.

8- يحتوي على مجموعة شرائح Qualcomm’s Snapdragon 870.

9- سعة البطارية 4200 مللي أمبير في الساعة

10- شاحن بقوة 55 وات

سعر zte axon 30s:

1- الإصدار الأول : يبلغ سعره نحو 1698 يوان صيني “238 دولارا أمريكيا”

2- الإصدار الثاني :يبلغ سعره 2198 يوان صيني 308 دولارات دولارا أمريكيا”.