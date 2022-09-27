نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيفون 14 أم سامسونج جلاكسي إس 22؟ مقارنة بين الجهازين للتعرف على الأفضل في المقال التالي

عمر شويل - جدة آيفون 14 وسامسونج جلاكسي إس 22، أعلنت آبل في المؤتمر المنعقد يوم 9 سبتمبر الماضي عن مزايا الهاتف الجديد المنتظر آيفون 14 والطرز الجديدة الخاصة به بعدما تم إلغاء نسخة ميني من الهاتف لتستبدل بنسخة آيفون 13 بلس وهو أمر جديد لم تقم به الشركة من قبل، وقد أعلنت الشركة في هذا اللقاء أيضًا عن مجموعة أخرى من الأجهزة مثل السماعات والساعات الجديدة من آبل، وبعد توفير هاتف آيفون 14 الجديد صارت هناك مقارنة الآن بين هاتف آبل الجديد وهاتف سامسونج جلاكسي إس 22 من أجل معرفة أي منهما جدير بالشراء وفيما يلي مقارنة بسيطة بين آيفون 14 وجلاكسي إس 22 من حيث أهم النقاط.

هاتف آيفون 14 أم سامسونج جلاكسي إس 22؟

الكثير من الأشخاص يفضلون استخدام هواتف شركة آبل لأنها دائمًا ما تكون مختلفة وجديرة بالشراء مهما اختلفت النسخة الموجودة وهناك فئة أخرى يتجهون لشراء أجهزة الأندرويد لأنها تقدم نفس تلك الخدمات والمواصفات ولكن بسعر أقل وبطرق أخرى، وحاليًا هناك بعض الآراء حول تفضيل جهاز IPhone 14 على Samsung Galaxy s 22 وكذلك العكس وفيما يلي نضع لكم مقارنة بين الجهازين لمعرفة المزايا التي تتوفر بكل جهاز عن الآخر وهي:

أداء الجهازين

آيفون 14 يعمل بمعالج A15 بيونيك أما سامسونج يعمل بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 Gen1 ومن الناحية العلمية فإن معالج آيفون أفضل من سامسونج بكثير من حيث المعالجة المركزية وعدة نقاط أخرى. الكاميرا الموجودة في سامسونج الكوري الأساسية دقتها خمسين ميجا بكسل أما التليفوتوغرافية دقتها عشرة ميجا بكسل والفائقة ذات دقة اثنا عشر ميجا بكسل والسيلفي دقتها أربعين ميجا بكسل، بالنسبة لكاميرا آيفون فإن الأولى الأساسية دقتها 12 ميجا والثانية وهي الفائقة دقتها 12 ميجا والثالثة وهي السيلفي 12 ميجا.

تصميم الجهازين

هاتف سامسونج يتفوق على نظيره آيفون 14 في دقة الشاشة التي تعمل بدقة 120 هرتز في حين أن آيفون 14 دقتها 60 ميجا بكسل. ولكن الشاشة في كليهما أوليد لها نفس المقاس تقريبا. كلاهما يعمل ضد الماء والغبار. التصميم الخارجي للهاتفين مختلف فإن جهاز آيفون الكاميرا مدعمة بالشاشة بنفس التصميم المعتاد أما جلاكسي 22 فهي فتحة صغيرة تتواجد في الجزء العلوي من الشاشة.

الأسعار للهواتف