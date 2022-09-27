انت الان تتابع خبر آوبو … اتفرج واعرف أسعار أرخص موبايل في مصر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسبب ظاهرة ارتفاع الأسعار على السلع والمنتجات داخل جمهورية مصر العربية خلال الفترة الحالية، إلي بحث المواطنين أرخص الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق وخاصة آوبو.وتحتوي هواتف آوبو على الكثير من المميزات بالإضافة إلي قيام الشركة الصينية المنتجة له بإتاحتها بأسعار رخصية خلال عام 2022:

أنواع هواتف آوبو :

أوبو K10:

سعره: 3900 ألف جنيه.

مميزاته : بثلاث كاميرات خلفية، بدقة 50 ميجابيكسل للأعلى منها، مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

أوبو A55 4G:

سعره:حوالي 5 آلاف جنيه.

مميزاته: بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل ، تدعم قدرة التصوير بدقة 1080 بكسل، مع كاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابيكسل .

أوبو A96 5G

سعره : 6,400 ألف جنيه.

مميزته: كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابيكسل ، ويدعم بطارية بسعة 4500 مللي أمبير.