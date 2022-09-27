نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر هاتف HUAWEI nova Y90 وأبرز مزايا هاتف هواوي الجديد الثورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد HUAWEI nova Y90 من أبرز الهواتف داخل السوق العالمي، نظرًا لحداثة إطلاقه، فتم إطلاقه في منتصف هذا العام من قبل شركة هواوي والتي حرصت بأن يكون هذا الهاتف مزودًا بالكثير من الإمكانيات التي يحتاجها فئة كبيرة من مستخدمي الهواتف لمواكبة تطورات العصر، وبناء على ذلك سنعرض لكم مواصفات وأسعار هذا الهاتف بشكل مفصل داخل هذا المقال.

HUAWEI nova Y90

يعتبر هذا الهاتف من أعلى الهواتف من حيث الإمكانيات والقيمة مقارنة بهواتف الفئة المتوسطة، وإليكم مواصفاته بالصورة الآتية:

لدى هذا الهاتف شاشة بمقاس يقدر بحوالي 6.7 بوصة.

ويحتوي على ذاكرة قوية للغاية، حيث يحصل حجمها إلى حوالي 128 جيجا بايت.

ودقة كاميرا هذا الهاتف تقدر بحوالي 50 ميجا بكسل.

وعلى الجانب الآخر نجد أنه لديه معالج مميز من فئة كوالكوم سناب دراجون، حيث تقدر دقته بحوالي 6 نانو متر.

كما نجد أن هذا الهاتف يدعم نظام تشغيل EMUI 12.

ونجد أن هذا الهاتف لديه تصميم خارجي مميز وعالي الجودة، حيث مصمم من البلاستيك المقوى.

ويحتوي هذا الهاتف على فلاش قوي ومميز.

وكثافة شاشة هذا الهاتف تقدر بحوالي 391.

والحجم الخاص ببطارية هذا الهاتف مميز، حيث يصل إلى حوالي 5000 مللي أمبير.

ولدى هذا الهاتف رامات تقدر بحوالي 8 جيجا بايت.

قائمة أسعار HUAWEI NOVA Y90

يعد هذا الهاتف هو الأعلى من حيث المبيعات داخل السوق العالمي من جانب الفئة المتوسطة للهواتف، وإليكم أسعاره بالصورة التالية:

يقدر سعر هذا الهاتف داخل السوق المصري بحوالي 4500 جنيه مصري، أي بما يعادل 237 دولار أمريكي.

بينما يصل سعره داخل السوق السعودي للهواتف إلى حوالي 890 ريال سعودي، أي بما يعادل 237 دولار أمريكي.

وفي الختام نكون قد ذكرنا لكم بالتفصيل أهم مواصفات ومزايا HUAWEI nova Y90 والتي جعلته في مقدمة الهواتف التي يتم التهافت على شرائها داخل السوق العالمي للهواتف، ولاحظنا أن هذا الهاتف مزود بالإمكانيات المميزة التي من الصعب أن نجدها في أي هاتف ينتمي للفئة المتوسطة، وسردنا سعره داخل مصر والسعودية داخل هذا المقال.