نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش الهواتف الذكية سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت بعض الأخبار منذ فترة حول شركة سامسونج لصناعة الهواتف الذكية، وأبرز ما تم التحدث عنه هو الهاتف الجديد المتوقع أن يتم طرحه في الأسواق في بداية العام الجديد، وجاء اسم الهاتف سامسونج جالاكسي S23، هاتف مشابه بنسبة كبيرة للنسخة السابقة من شركة سامسونج وهو هاتف s22، ولكن سيكون الإصدار الجديد لشركة سامسونج مضاف له بعض المميزات، سنعمل على ذكر كافتها.

مواصفات الهاتف الداخلية والخارجية

تعتبر مواصفات الهاتف الداخلية تنقسم الى حجم الشاشة وطولها والسمك، وما إلى ذلك من مواصفات:

سعة البطارية من المحتمل أن تصل إلى 5000 ملل أمبير.

الهاتف يدعم كل شبكات الجيل الحديث، بداية 2G مرورا ب 3G، 4G، 5G.

الهاتف مزود بشريحتين من شرائح الاتصالات.

معالج الهاتف هو سناب دراجون، ويكون ثماني النواة.

وزن الهاتف يصل إلى 195 جم.

كما يأتي الرامات منقسم لفئتين 8/12 رام.

يأتي الهاتف بأكثر من لون هما الأحمر والأخضر والأسود والسماوي.

الهاتف ذو مساحة كبيرة قد تصل إلى واحد تيرا بايت.

الهاتف من المميزات التي تأتي به هو أنه مقاوم للماء والغبار.

وكثافة البكسلز تصل إلى 500 بكسل.

ينتمي الهاتف إلى فئة نظام أندرويد 12.

سعر هاتف Samsung Galaxy S23

الشركة لم تقوم بالإعلان عن سعر الهاتف حتى الآن، ولكن تم وضع أسعار ستكون قريبة من السعر الحقيقي عند الإعلان عنه: