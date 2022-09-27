نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “واجباتك” رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول لحل الواجبات المدرسية عبر schools.madrasati.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث عن رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول على محركات البحث من قبل أولياء الامور والطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية، وذلك للدخول عليها حيث تستخدم وزارة التربية والتعليم السعودية اسلوب الرقمنة لمساعدة الطلاب بجانب حضورهم في المدرسة، وتمتلك منصة مدرستي العديد من الخدمات التي قد تقدمها إلى الطلاب وأولياء الأمور.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

يسعي الباحثين عن رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول، سواء الطلاب او أولياء الامور، إلى الاستنفادة الكاملة من الخدمات العديدة التي قد تقدمها المنصة، والتي تساعد الطلاب على الدراسة بطريقة سهلة ومبسطة، فتجعل الطالب شغوف للرجوع إليها في كل مرة، مما يجعلها من أفضل المنصات التعليمية التي تخدم الجميع سواء كان الطالب أو ولى الامر بالاضافة إلى المعلم، لانها تمنح خدمات متعددة غير الدراسة، فمازالت منصة مدرستي مستمرة وسوف يحتاج الطالب اليها دائما لما تقدمه من خدمات عديدة لا يمكن الاستغناء عنها، كما تعد منصة مدرسة منظومة تعليمية كبيرة بالاضافة الى كونها حلقة وصل بين الطالب والمعلم وكذلك تكون المنصة حلقة وصل بين المعلم وولي الامر.

تسجيل الدخول إلى منصة مدررستي والخدمات التي تقدمها

تقدم منصة مدرستي خدمات عديدة للطلاب وأولياء الامور وكذك المعلمين، فمن أهم هذه الخدمات:

تساعد في اداء الواجبات المنزلية، ومراجعة الطالب لحله. تقوم المنصة بعمل الاختبارات الشهرية، مما يساعد الطالب على تقييم مستواه الدراسي. تمكن الطالب من الاستماع إلى الدروس مرة اخري صوت وصورة، مما يساعده على الفهم أكثر. وكما ذكرنا أن منصة مدرستي تقدم العديد من الخدمات منها لولي الامر أيضا، حيث يستطيع ولى الامر متابعة ابنه ومعرفة مستواه، وذلك من خلال الحساب الشخصي لولي الامر على المنصة. تمكن اولياء الامور من الدخول إلى العملية التعليمية ومتابعة كل ما ينشر على المنصة. بالاضافة الى عدد من المهمات الشهرية التي تقدمها المنصة. تقدم طرق تعليمية مبتكرة تساعد المعلم على تقديم الشرح بطريقة أسهل وأسرع.

وتوفر وزارة التربية والتعليم امكانية تسجيل الدخول إلي منصة مدرستي عن طريق مجموعة من الخطوات هي:

الضغط اولاً على الرابط الالكتروني الرسمي لمنصة مدرستي .

. القيام بتسجيل الدخول والذهب إلى الصفحة الرئيسية.

كتبة البيانات المطلوبة”رقم الهوية، رقم الهاتف، كلمة المرور”.

الضغط على كلمة التالي.

التوجه الى صفحة مدرستي وملئ الحقول المطلوبة.

ادخال كلمة السر التي تم ارسالها على الهاتف، ثم الضغط على ايقونة حفظ.

وأطلقت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي الإلكتروني وذلك في إطار أزمة فيروس كورونا، حيث تم تعليق الدراسة بشكل مؤقت بجميع مدن المملكة يوم الاثنين الموافق 9 مارس 2022 لحين اشعار أخر من انتهاء أزمة كورونا، وشمل هذا القرار تعليق العمل بكافة الهيئات التعليمية ومؤسسات التدريب التقني والمهني، وفي هذا التوقيت تم العمل عى تفعيل التعليم الالكتروني عن بعد لمختلف المراحل الدراسية.