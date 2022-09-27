نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف Huawei Nova z10.. مراجعة تفصيلية وأبرز مميزات وعيوب وسعر هاتف هواوي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث عن هاتف Huawei Nova z باعتباره إحدى الإصدارات الحديثة التي قامت شركة هواوي بطرحها في الأسواق، نال هذا الهاتف اعجاب الكثيرون نظرًا لما يتمتع به من مواصفات عالية على مختلف المستويات سواء من الناحية التقنية أو الفنية لذا وجب التنوية عن مواصفات ومميزات وعيوب هذا الهاتف بالتفصيل.

هاتف Huawei Nova z10

أعلنت شركة هواوي العالمية عن إصدار هاتفها الجديد من الفئة المتوسط، يتمتع هذا الهاتف بالعديد من المواصفات العالمية الأمر الذي جعله يتربع على رأس الهواتف الذكية، إليكم أبرز هذه المواصفات:

يدعم الهاتف شريحة الجيل الأول والثاني والثالث.

الهاتف مزود بثلاثة كاميرات عالية الدقة تقدر سعة الكاميرا الرئيسية بحوالي 64 ميجا بيكسل، في حين يبلغ سعة كاميرا الماكرو حوالي 2 ميجا بيكسل، علاوة على

كاميرا التصوير الواسع التي تقدر بحوالي 8 ميجا بيكسل.

يزود الهاتف بتقنية الحماية العالية التي تتمثل في بصمة الأصابع، التعرف على الوجه، الرقم السري.

يقدر حجم الذاكرة الداخلية للجهاز بحوالي 16 جيجا بايت، في حين تقدر الذاكرة الخارجية بحوالي 64 جيجا بايت.

يأتي الهاتف باللون الأسود، والأخضر والسليفر.

مميزات هواوي نوفا z10

يأتي هذا الهاتف بالعديد من المميزات العالمية وهي كالتالي:

تصميم الهاتف أنيق متميز بألوان عصرية حديثة.

تتمتع الشاشة بدقة عالية الوضوح، كما تدعم خاصية الوضع الليلي والحماية من العين.

سعة البطارية كبيرة، وتدعم خاصية الشحن السريع.

الكاميرا الأمامية والخلفية عالية الدقة.

عيوب الهاتف

رغم مميزات هذا الإصدار الحديث إلا أن له مجموعة من العيوب، أبرزها ما يلي:

الهاتف لا يدعم شبكات الجيل الخامس إضافة إلى افتقار الكاميرا الأمامية خاصية الفلاش.

لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي، إضافة إلى أنه لا يدعم الراديو.

سعر هواوي z10

تم طرح الهاتف في الأسواق بسعر يبدأ من 245 دولار أمريكي، وهو ما يعادل حوالي 4700 جنيه مصري.

وبهذا يكون قد تم التعرف على هاتف Huawei Nova z10 مع توضيح بعض المواصفات العالمية التي يتمتع بها الهاتف، وعرض بعض مميزات وعيوب هذا الهاتف الحديث، مع ذكر سعر الهاتف المتداول في الأسواق.