نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة GTA 6 الجديدة وماهي المهمات الجديدة داخل لعبة Grand Theft Auto 6 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤخرًا لاحظنا أن لعبة GTA 6 الجديد تصدرت عمليات البحث، نظرًا لما تم الإعلان عنه عن وجود أخبار لهذه اللعبة تم تداولها عبر المنصة، فمن الملاحظ أنه تم تطوير هذه اللعبة وتم تزويدها بالكثير من الإمكانيات التي ستشعل حماس اللاعبين، فالجميع ينتظر نزول هذه اللعبة التي من الواضح لها أن موعد نزولها بات قريبًا للغاية.

لعبة GTA 6 الجديدة

إليكم أبرز المواصفات الجديد للعبة GTA 6 بالصورة الآتية:

تم تطوير نظام الجرافيك المتواجد باللعبة، وذلك من خلال إضافة مباني جديدة، وأكثر من تصميم جديد في البيئة الداخلية لهذه اللعبة.

كما لاحظنا من خلال الأخبار المنتشرة بأن هناك تعديلات جديدة خاصة بحركة اللاعبين، وذلك من خلال تواجدهم داخل مطعم افتراضي يقومون بالاستيلاء عليه.

وعلى الجانب الآخر تم إضافة شخصيات نسائية جديدة ستلعب أدوار البطولة داخل التحديث الأخير للعبة.

ومن أبرز الخصائص والمناطق الجديدة التي تم إضافتها بالعبة GTA 6، نادي ماليبو عاد من جديد، وهناك إمكانية لتبديل البندقية بين اليدين، ويمكن مسكها من على الأرض، وتم إضافة منطقة جديدة تدعى باسم Port Gellhorn، وأضافوا مدينة جديدة تسمى Vice City.

المهمات الجديدة داخل لعبة GTA 6

إليكم قائمة المهمات الجديدة التي تم إضافتها داخل اللعبة على حسب ما تم إيضاحه داخل التسريبات، وهذا ما سنتطرق إليه بالصورة التالية:

من أبرز تلك المهمات، مهمة بوني وكلايد، فهذه المهمة ستشعل حماس الكثير من اللاعبين، نظرًا لغموضها.

كما نجد أن هناك مهمد تدعى أصدقاء لوسيا، والحوامات المفقودة.

ومن ناحية أخرى وجدنا أن اللعبة يتواجد بها مهمة بحرية مميزة، تسمى فقد في البحر، فهذه المهمة تعد من أبرز مزايا لعبة gta 6 الجديدة.

ومن الواضح أن هناك تطوير لأدوات تصحيح الأخطاء الداخلية التي تتواجد باللعبة.

إلى هنا نكون قد وضحنا لكم أبرز المعلومات والتفاصيل التي تدور حول تسريبات لعبة GTA 6 الجديدة والتي تشغل أذهان كافة المتابعين خلال هذه الفترة، ومن الملاحظ أن عملية نزول تلك اللعبة أصبح قريبًا للغاية، نظرًا للإمكانيات الحديثة التي تتواجد بهذه اللعبة، وهذا ما اهتم به مصممو تلك اللعبة بشكل ملاحظ.