نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة زي الوان الجديد 2022 على الأقمار الصناعية المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث قطاع كبيرعبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن تردد قناة زى الوان الجديد 2022، حيث تعمل هذة القناة على تقديم محتوي هندي درامي قديم وحديث، حيث تحظي الافلام والدراما الهندية بشعبية كبيرة من الجماهير العرب وذلك لانها تعالج القضايا والمشكلات الاجتماعية، وقد اطلق هذة القناة رجل الاعمال الهندي سوبهاش تشاندرا في مقرها الاساسي في دبى، وفي هذا المقال تتعرفون على كافة تفاصيل القناة.

تردد قناة زي الوان الجديد 2022

يمكن ضبط تردد قناة زي الوان الجديد 2022 علي جميع الاقمار الصناعية، بالبيانات التالية:

تردد قناة زي الوان الجديد 2022 علي القمر الصناعي النايل سات 11939، واختيار الاستقطاب افقي، ثم ادخال معدل الترميز 27500.

تردد قناة زي الوان الجديد 2022 علي القمر الصناعي العرب سات 12111، واختيار الاستقطاب عمودي، ثم ادخال معدل الترميز27500.

خطوات ضبط تردد قناة زي الوان الجديد 2022

يتم ضبط تردد قناة زي الوان الجديد 2022، بالضغط على زر القائمة وذلك من خلال الريموت الالكتروني، ثم بعد ذلك اخيار كلمة التركيب،ثم اختيار تثبيت، ثم تحديد القمر الصناعي النايل سات او العرب سات، ثم كتابة تردد القناة علي حسب القمر الصناعي، ثم تحديد الاستقطاب افقي ام عمودي، ثم كتابة معدل الترميز 27500، ثم الضغط على حفظ، وبعد ذلك يتم العثور علي القناة بسهولة.

نبذة عن قناة زي الوان الجديدة

تُعد قناة زي الوان هي قناة تلفيزيونية فضائية تعرض المسلسلات المدبلجة وبدات قناة زي الوان في عام 2012 من قبل الشركة الهندية مومباي تحت اشراف رجل الاعمال الهندي سوبهاش تشاندرا ويتم بثها في مدينة دبي،يتابع قناة زي الوان الجديدة جمهور كبير من الوطن العربي وخاصة السعودية ومصر وذلك لانة قناة زي الوان تعرض مسلسلات تركية وهندية مدبلجة، ولذلك يبحث الكثير عن تردد قناة زي الوان الجديد، وكانت قناة زي الوان شهيرة بمسلسل قبول ومسلسل فدية ومسلسل جودان ومسلسل قلوب انانية ومسلسل حب العمر ومسلسل تجمعنا علاقة، يستقبل جامعير الوطن العربيهذا المحتوي الترفيهي والمتنوع، بالاضافة الي ان قناة زي الوان تقوم بعرض مسلسلات رعب وذلك في ايام العطلة الاسبوعية وايضا المسلسلات الكوميدية، ومن القنوات التابعة لقناة زي الوان قناة زي افلام التي تعرض الافلام الهندية المدبلجة والافلام التكية الاكشن والرعب والكوميدي، وتعمل قناة زي الوان وزي افلام علي مدار 24 ساعة وذلك لعرض المسلسلات والافلام.