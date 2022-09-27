نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل هاتف آيفون 14 pro max في مكتبة جرير السعودية وسعر الهاتف؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف آيفون 14 برو ماكس في جرير، يعتبر هاتف آيفون 14 الجديد أحد أحدث هواتف شركة آبل الأمريكية التي دائمًا ما تبهر العملاء حول العالم بتقديم أفضل المزايا والخدمات في أجهزتها سواء الهواتف أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، ونظرًا لمزايا آيفون 14 الجديد وبالتحديد آيفون 14 برو ماكس الذي يتربع عرش هواتف آيفون في الفترة الحالية فإن الكثير من الأسئلة المتزايدة يومًا بعد يوم -بعد الاجتماع الأخير الجمعة الماضية لإطلاق سلسلة هواتف آيفون 14-حول سعر الهاتف والمزايا والإمكانيات وأماكن بيعه، وقد أعلنت مكتبة جرير عن بيعها لآيفون 14 برو ماكس بالكاش أو التقسيط حسب حاجة العميل عما قريب ولمن يرغب في شراء آيفون 14 برو ماكس من جرير تابعوا معنا.

سعر IPhone 14 pro max في جرير

أصبح الهاتف الجديد من آيفون متاح منذ نهاية الأسبوع الماضي في معظم الجهات ومعظم الدول ولكنه لم يتوفر ببعض الجهات الأخرى بشكل كلي حتى الآن، وتعتبر مكتبة جرير من تلك الجهات التي لم يصلها الهاتف وتعمل على امتلاكه من أجل تقديمه لعملائها الكرام بأفضل سعر سواء التقسيط أو الكاش، وبصورة عامة قد تحدد سعر آيفون 14 برو ماكس كالتالي لجميع الطرز:

مساحة 128GB من الهاتف سعرها 4699 ر.س.

ومساحة 256GB من الهاتف سعرها 5099 ر.س.

مساحة 512GB من آيفون 14 برو ماكس سعرها 5949 ر.س.

والمساحة الأخيرة والأكبر واحد تيرا بايت سعرها 6799 ر.س.

متى يتوفر آيفون 14 برو ماكس بمكتبة جرير

أعلنت جرير السعودية عن تفاصيل توفير آيفون 14 برو ماكس في جرير من أجل توضيح التفاصيل المطلوبة للعملاء لحجز الهاتف في أقرب وقت من أجل الحصول عليه بمجرد توفيره في المكتبة، وقد تم تحديد التفاصيل التالية بشأن موعد توفير الهاتف في مكتبة جرير: