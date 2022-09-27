اسرار عملاق التصوير.. موعد اطلاق الاسطورة ايفون 14 برو ماكس بمواصفات جبارة بكاميرا رهيبة وعالمية لاول مرة

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عمر شويل - جدة اسرار عملاق التصوير.. موعد اطلاق الاسطورة ايفون 14 ، موعد اصدار ايفون 14 برو ماكس يتسابق العديد من الأفراد حول معرفة ميعاد إطلاق الإصدار الجديد لهاتف آيفون 14 وقد أطلقت شركة آبل مؤتمر سنوي في مساء يوم الأربعاء والذي تناولت فيه مواصفات ومميزات النسخة الجديدة من هاتف أيفون 14 المتداول في الدول العربية منها أهمها الإمارات والسعودية ومعظم دول الخليج العربي والتي نعرضها في مقالنا اليوم.

اسرار عملاق التصوير.. موعد اطلاق الاسطورة ايفون 14

تم تداول الكثير من الأخبار عن مواصفات هاتف آيفون 14 والذي يتم إطلاقه في شهر سبتمبر الحالي ولكن لم تطلق شركة آبل موعد رسمي نزول النسخة الجديدة من هاتف ايفون 14 ومن المقرر نزول مجموعة من الإصدارات الجديدة لهاتف آيفون منها أيفون 14 وأيفون 14 بروماكس وأيفون 14 ماكس وأيفون 14 برو ماكس .

متى ينزل ايفون 14

أن العديد من مستخدمي نظام التشغيل اي أو أس داخل الإمارات والسعودية يتم التساؤل من خلالهم عن موعد نزول هاتف أيفون ويتم الحجز للحصول على هذا الهاتف بدءا من تاريخ الخميس الذي يوافق 9 من شهر سبتمبر.

يجب العلم أن شركة آبل أعلنت أن يتم نزول النسخة الجديدة من هاتف أيفون 14 بدءاً من يوم الجمعة المقبل الذي يوافق 16 من شهر سبتمبر الحالي .

مواصفات ايفون 14 برو ماكس

هناك العديد من المميزات التي يشتمل عليها الهاتف الجديد من ايفون 14 بروماكس والتي تتمثل في الآتي:

يوجد بالهاتف شاشة حديثة يصل مقاسها إلى 6.1 بوصة وشاشة مقاسها 6.7 لهاتف أيفون 14 برو ماكس.

بالنسبة للتردد الخاص بشاشة هاتف أيفون 14 برو ماكس تصل إلى 120 هرتز بتكنولوجيا promotion .

يوجد حول الهاتف إطار مميز ويوجد به الكاميرا في أمام الشاشة بالإضافة إلى تكنولوجيا بصمة الوجة face ID وايضا يتواجد فيه خاصية Always-on Display

بالنسبة لمعالج الهاتف فتصل الذاكرة الخاصة بالهاتف إلى 6 جيجا بايت والكاميرا الأساسية للهاتف تصل حجمها إلى 48 ميجا بكسل.

يتواجد داخل الهاتف ميزة تسجيل الفيديو بتقنية 8k بالإضافة إلى أن يدعم خاصية الواي فاي .

من الجدير بالذكر أن العديد من الأفراد يتصارعون للحصول على هذا الهاتف نظرا لأنه يشتمل على مجموعة من الإمكانيات الحصرية في ذاكرة الهاتف والكاميرا الخاصة به بالإضافة إلى توفير بعض نظم الأمان عند الاصطدام والعمل بنظام البصمة.