نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هواوي نوفا Y90 سعر ومواصفات هاتف Hawawi nova y90 المذهل الاحترافي في المقال التالي

عمر شويل - جدة هواوي نوفا Y90 سعر ومواصفات الهاتف Hawawi nova y90 ، حيث تحتل منتجات شركة هواوي من الهواتف والأجهزة اللوحية وغيرها مكانة كبيرة في سوق الجوالات على مستوى العالم ويرجع ذلك إلى من الجودة والاحترافية والمواصفات المذهلة والسعر المناسب والعديد من المميزات والمواصفات الأخرى المتوفرة في هواتف هواوي ومن خلال المقال التالي من موقع ثقفني ؛ سوف يتم التطرق بكل وضوح إلى أهم مواصفات هاتف هواوي نوفا واي 90 الجديد وسعره في السعودية وجميع الدول الأخرى بالتفصيل.

مواصفات هاتف هواوي نوفا Y90

تأتي أهم مواصفات هاتف هواوي نوفا واي 90 على النحو التالي:

فيما يخص تصميم الهاتف فهو يأتي بحواف متساوية مثل أجهزة هواتف أيفون بالإضافة إلى كاميرا خلفية في دائرة وأخرى أمامية موجودة في ثقب أعلى الهاتف.

يتمتع هاتف هواوي نوفا واي 90 بشاشة كبيرة الحجم تصل إلى ٦.٧ بوصة، تعمل بتردد ٩٠ هيرتز، وهي تعمل أيضا بدقة FHD بلس.

سعة بطارية الهاتف ٥٠٠٠ مللي أمبير لكل ساعة.

الهاتف مزود بمعالج ثنائي دراجون ٦٨٠ كوالكوم وهو ثماني النواة ، وبه معالج رسوميات فئة أدرينو ٦١٠.

كما يأتي هواوي نوفا واي 90 برامات تصل إلى ٨ جيجابايت مع سعة تخزين داخلية تصل إلى ٢٥٦ جيجابايت.

يوفر منفذ تقليدي للهاند فري ويدعم ميزة الشحن السريع ٤٠ وات.

دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل ، نغةماميرا أخرى بدقة ٢ ميجا وأخرى ماكرو للتصوير عن قرب، ويحتوي هواوي نوفا واي 90 أيضا على كاميرا أمامية سيلفي بدقة ٨ ميجا بيكسل.

يعمل بنظام تشغيل خاص بهواتف هواوي وهو EMUI 12.

يبلغ وزن الهاتف ١٩٥ جرام، والسُمك ٨.٤ مل، وهو يتوفر بألوان مختلفة مثل: الأسود ، الأزرق ، والأخضر.

هواوي نوفا Y90 سعر الهاتف

لقد جاءت أسعار هاتف هواوي نوفا Y90 التقريبية على النحو التالي:

السعر العالمي للهاتف يبدأ من: ٣٠٠ دولار أمريكي.

سعر هاتف هواوي نوفا واي 90 في السعودية سعة تخزين ١٢٨ جيجا ورام ٦ جيجا بايت = ٨٦٠ ريال سعودي.

سعر هاتف هواوي نوفا Y90 في السعودية بسعة تخزين ٢٥٦ جيجا ورام ٨ جيجابايت = ٩٥٠ ريال سعودي

ويذكر أن أهم عيوب هاتف هواوي نوفا واي 90 هو أنه لا يدعم تطبيقات متجر جوجل بلاي، كما أنه لا يدعم شبكة الجيل الخامس 5G ، ولا يمكن إضافة كارت ذاكرة SD إليه.