سعر ومميزات هاتف Huawei Nova Y90 أخر إصدارات Huawei الجديد

سعر ومميزات هاتف Huawei Nova Y90 من خلال مقال اليوم عن هاتف Huawei Nova الجديد، سنقدم لكم أهم مميزات الهاتف Y90، تليها فقرة تصف إمكانيات الهاتف بمزيد من التفصيل، بالإضافة إلى فقرة تصف ويتراوح سعر الهاتف في أسواق الشرق الأوسط إلى جانب مجموعة من الصور الفريدة التي تظهر كافة تفاصيل الهاتف السابق Huawei Nova Y9.

مميزات هاتف Huawei Nova Y90

يقدم هاتف Huawei Nova Y90 من شركة الاتصالات الصينية Huawei مجموعة من الميزات القوية بما في ذلك ما يلي:

معالج ثماني النواة (4.2 جيجا هرتز Kryo 265 Gold و 4.1 جيجا هرتز Kryo 265 Silver).

الكاميرات الخلفية: 50 + 2 + 2 ميجا بكسل ، بفتحات f / 1.8 و f / 2.4 و f / 2.4 للعدسات الأولى والثانية والثالثة على التوالي.

الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.0.

المذكرة الداخلية: 128 جيجا بايت.

ذاكرة الوصول العشوائي الإضافية: 8 جيجا بايت.

بالإضافة إلى أن سعة البطارية 5000 مللي أمبير.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف مثبتًا مسبقًا مع نظام التشغيل EMUI 12.

مواصفات نوفا y90 من هواوي

الطول: 163.3 ، العرض: 74.7 ، السماكة: 8. بعد ذلك، الوزن 195 جرام. مواد بلاستيكية تغطي الحواف والجزء العلوي. كما أنني كسرت نافذة الواجهة الأمامية. جودة LCD FHD + IPS على شاشة Nova Y90. حجم الشاشة: 6.7 بوصة ، مثل Xiaomi Redmi 10c و Huawei nova 9 SE. بالإضافة إلى ذلك ، تأتي الشاشة بدقة 1080 × 2388 بكسل بكثافة 391 بكسل لكل بوصة. بالإضافة إلى معالج رسوميات Adreno 610. بالإضافة إلى ذلك ، يأتي مستشعر البصمة الرقمي مزودًا بزر تغذية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسجل بصمة الوجه. جنبًا إلى جنب مع مقياس التسارع ومستشعرات القرب والوحيد. بالإضافة إلى سعة البطارية التي تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة ، فإنها تقبل أيضًا شحنًا سريعًا بسعة 40 واط. بعد ذلك ، تحكم في شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

فئات وتكاليف Huawei Nova Y90

يتم تقديم هاتف Huawei Nova بسعر معقول بالنظر إلى إمكانياته ومنافسيه في السوق على النحو التالي: