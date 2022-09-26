نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر.. تطبيق واتساب يتوقف نهائياً على هذه الهواتف بداية من 24 أكتوبر 2022| هل أنت منهم؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُخطط تطبيق واتساب للمراسلة الفورية للتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، إذ قرر إلغاء دعم إصدارات تعمل بنظامي iOS وAndroid، وبالتالي فإن أصحاب هذه الهواتف لا بُد لهم من اللجوء إلى التحديث فورًا قبل توقف التطبيق عن العمل على أجهزتهم، أما الذين لديهم أجهزة قديمة للغاية فلن يتمكنوا من تنزيل أي تحديث للتطبيق.

تطبيق واتساب يتوقف نهائيا على هذه الهواتف بداية من 24 أكتوبر

ويتوقف تطبيق واتساب نهائيا على هواتف قديمة تعمل بنظامي iOS وAndroid، إذ تنقر المنصة المملوكة لإمبراطورية “ميتا” التابعة لمارك زوكربيرج بشكل روتيني على على مفتاح القفل الخاص بالإصدارات القديمة، كلما ظهرت إصدارات أخرى جديدة، وبالنسبة لنظام أندرويد فإن الهواتف التي تعمل به تحتاج إلى نظام Android 4.1 بحد أدنى، إذ من المقرر أن يحدث تغييرًا بعد 24 أكتوبر المقبل في الهواتف التي تعمل بأنظمة أقدم من هذا النظام، ومع ذلك فإن بعض الأجهزة لن تتمكن من تحديث واتساب نظرًا لأنها قديمة جدا.

أما فيما يتعلق بهواتف آيفون، فإنها تحتاج إلى iOS 12 على الأقل لمواصلة استخدام واتساب، ولا يُمكن ترقية نموذجين وهما iPhone 5 وiPhone 5C، لأن شركة أبل تعتبرهما من الأنظمة القدمية للغاية.

لماذا يتوقف واتساب بين الحين والآخر عن العمل في بعض الأجهرة؟

ويتوقف واتساب بين الحين والآخر عن العمل في بعض الأجهرة، وذلك لأن هذا التطبيق يسقط الدّعم لأنظمة الهواتف الذكية القديمة، بهدف الحفاظ على أمان التّطبيقات التي تتطلب عملاً مستمرًّا وتحديثات من المطوّرين، وفي الوقت نفسه، فإنه من الناحية التجارية، لا يمكن أن يدفعوا للناس لمواصلة إصلاح أنظمة تشغيل قديمة يستخدمها عدد قليل من الناس، كما أن الهواتف القديمة لا يمكنها التعامل مع الأشياء المتطورة التي يعلن عنها التطبيق باستمرار.

وكات WhatsApp قد طرح العديد من المميزات خلال الفترة الماضية، وحصل الإصدار التّجريبي على مجموعة مزايا قيد الاختبار، بينما يُظهر التحديث الأخير أن هناك ميزات جديدة أخرى قيد التّطوير، ومنها الميزة التي ستتيح لأصحاب هواتف أندرويد القدرة على إضافة ملصقات إلى مكالمات الفيديو.