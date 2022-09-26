نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مواصفات هاتف هواوي نوف Y90 وسعر الجوال في السعودية ومصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم مواصفات هاتف هواوي نوفا Y90 الهواتف الذكية يهتم بها كثير من المستخدمين للاستمتاع بالإمكانيات الحديثة والمتطورة حيث تم طرح جوال هواوي نوف من ضمن الفئة المتوسطة حيث تمكنت الشبكة المنتجة لهذا الهاتف من تحقيق معادلة ليست سهلة لاضافة بعض التقنيات الحديثة بجانب أن الهاتف سعره يتناسب مع الجميع حيث يحتوي على بطانية ضخمة وقدره الشحن الثانية تصل الى 40 وات كما يتميز الهاتف الأصوات سواء في المملكة السعودية أو في مصر أو في الامارات.

مواصفات جوال هواوي نوفا Y90

يوجد العديد من المواصفات المميزة الموجودة في هذا الهاتف سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية،

يوجد في الهاتف شاشة نوع ال سي دي والحجم 6.7 بوصة أما بالنسبة لمعدل التحديث 90 هرتز ودقة الشاشة 1080 في 2388 بكسل أما نسبة حجم الجوال 89.1 بالمئة والكثافة الخاصة بالشاشة 391 بوصة.

أما بالنسبة للأبعاد الخارجية الخاصة بالهاتف تكون 163.3 في 74.7 في 8.4 ملم ووزن الهاتف يصل إلى 159 غرام ويتوفر باللون الأسود والأزرق والأبيض والأخضر وكثير من الألوان المميزة.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية تصل إلى 128 جيجا بايت والخارجية لا يقوم بدعم كارت ميموري والعشوائية ستة جيجا بايت رام.

أما بالنسبة لمواصفات البطارية تكون من نوع ليثيوم بوليمر والحجم 5000 مللي أمبير أما قدرة الشحن السريع 40 وات.

بالنسبة لمواصفات معالج الرسوميات يصل إلى 610 أما أجهزة الاستشعار تكون بصمة الأصبع فوق زر الباور وبصمة الوجه كما يتوفر في الهاتف معالج الجوال 680 ثمانية.

كما يتميز هاتف هواوي نوفا بوجود منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر صوت.

كما يتميز هذا الهاتف بوجود ثلاث كاميرات خلفية دقتها تصل إلى 50 ميجا بكسل مع وجود زوايا بفتحة عدسة ودقة الكاميرا تصل إلى اثنين ميجا بكسل ويوجد فيها فلاش ويوجد كاميرا أمامية تصل دقتها إلى 8 ميجا بكسل.

سعر جوال هواوي نوفا Y90

يصل سعر هذا الهاتف حوالي 300 دولار أمريكي والذي يعادله بالريال السعودي 125 ريال سعودي أما سعر هذا الهاتف داخل الأسواق المصرية يصل إلى 4000 جنيه مصري وفي العراق يصل إلى 438.000 بينما سعر الهاتف في دولة الإمارات المتحدة 1.100 درهم إماراتي.