نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع ببجي الرسمي Midasbuy 2022 لشحن شدات ببجي موبايل بال ID في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع ببجي الرسمي لشحن شدات ببجي حيث تعتبر هذه الشدات من الأمور الهامة في لعبة ببجي، وذلك لأنها تعتبر هي العملة الافتراضية لشراء كل ما يلزم اللاعب من أجهزة حديثة ومعدات وأدوات وملابس شخصية، وكل هذا يساعد اللاعب على الفوز في اللعبة بطريقة سريعة، كما أنه يتمتع بمميزات كثيرة عن باقي اللاعبين، فهي تؤهله للصعود للمستوى الأعلى، لذا يهتم الكثير منهم بالبحث عن أفضل طرق الشحن الممكنة.

موقع ببجي الرسمي

حتى يتم شحن شدات ببجي بطريقة آمنة يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى محرك بحث جوجل.

عند زيارة الموقع الرسمي يتم تحديد البلد التابع لها اللاعب من قائمة الدول.

مع كتابة اسم اللعبة في الأيقونة الخاصة باللعبة.

يتم اختيار مفاتيح الربط التي ترغب بها مرفقًا بالرقم المطلوب.

ضرورة إدخال رقم الأيدي الخاص بك.

ثم حدد طريقة شحن الشدات مثل PayPal، ومن ثم يقوم الموقع بتقديم مجموعة متنوعة من الخيارات حتى تختار منها ما يناسبك.

سوف يتم إرسال الشدات إلى حساب PUBG الخاص بك فور الدفع.

أسهل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل 2022

الانتقال إلى الموقع الرسمي midasbuy ومن ثم يجب المرور بعدة خطوات، وهي كالتالي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص midasbuy.

القيام بإنشاء حساب جديد في الموقع حتى يساعدك في الكثير من الخدمات.

ثم تحديد الدولة عن طريق قائمة الدول.

اختار وسيلة الدفع المناسبة لك في عملية الشحن.

يتم اختيار عدد الشدات التي ترغب شحنها.

ثم الذهاب للعبة للتأكد من وصول شدات ببجي إلى الحساب الخاص بك.

موقع شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي

يمكنك شحن شدات ببجي بطريقة سهلة من خلال الأيدي فقط من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الصفحة الرئيسية ثم اختيار الدولة المقيم بها اللاعب.

ثم اختيار لعبة ببجي من الصفحة الرئيسية.

ومن ثم يتم النقر على أيقونة الشراء.

سوف تظهر أمامك عروض كثيرة لتختار منها ما يناسبك.

بعد ذلك قم بالضغط على زر الدفع.

كما يتم اختيار طريقة الدفع المناسبة لك من بين العديد من الوسائل.

كتابة جميع البيانات المطلوبة صحيحة لإرسال الشدات.

شحن شدات ببجي من خلال بطاقات جوجل بلاي

عند شحن شدات ببجي من خلال بطاقات جوجل بلاي يجب عليك اتباع الخطوات التالية: