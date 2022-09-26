نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تغيير كلمة سر فيسبوك بدون معرفة الكلمة القديمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم العديد من مستخدمين فيسبوك Facebook بإنشاء حسابات جديدة، ثم تسجيل الدخول على الحساب من خلال الهاتف الذكي أو أي جهاز أخر، ولكن بعد فترة قد يحدث مشكلة مثل تهكير الحساب أو سرقته أو فقدان الهاتف المحمول، وعندما يبدأ المستخدم في تسجيل الدخول مرة أخري إلى حسابه لم يتذكر كلمة السر القديمة، ولهذا سنشرح لكم كيفية تغيير كلمة سر الفيس بوك بدون معرفة الكلمة القديمة من خلال بعض الخطوات السهلة.

تغيير كلمة سر فيس بوك عند نسيانها

يوفر تطبيق فيسبوك العديد من المميزات الرائعة التي تساعدك على التصفح والتواصل مع الأصدقاء بكل سهولة، ومن أهم هذه المزايا خاصية “نسيت كلمة المرور”، و تظهر عادةً أسفل خانة تسجيل الدخول من خلال أدخل البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف و كتابة كلمة المرور، ويوفر هذا الخيار تغيير كلمة سر الفيس من الموبايل بدون معرفة الكلمة القديمة، وحتى تتمكن من اختيار هذه الميزة ستحتاج إلى معرفة رقم الهاتف أو عنوان الإيميل التي تظهر، وسيرسل الفيس بوك بعد ذلك رسالة عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف للتعرف على تغيير كلمة سر فيس بوك عند نسيانها أو استرجاعها مرة أخري.

إذا لم تستلم عبر البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية قد يكون بسبب فشل الشبكة أو أي سبب أخر فني، يمكنك الضغط على زر (إعادة إرسال) لإعادة إرسال كود التحقق.

كيفية تغيير كلمة سر الفيس بوك بدون معرفة الكلمة القديمة