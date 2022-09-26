نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب يختبر ميزة جديدة مذهلة لمستخدمي أندرويد لتحسين تجربة العملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تألق تطبيق واتساب خلال عام 2022م بشكل كبير، وأصبح من أهم تطبيقات المراسلة الأشهر على الإطلاق، حيث قدم التطبيق العديد من المزايا الجديدة التي تعمل على حل أشهر المشاكل التي تواجه المستخدمين، وحسب ما تم ذكره من قبل موقع xda-developers التقني المتخصص أنه في شهر أبريل من هذا العام، وقام واتساب بالإعلان عن ميزة جديدة قادمة، والتي بدورها ستسمح لجميع المستخدمين بربط حساباتهم بجهاز لوحي ثانوي، ويطلق على هذه الوظيفة اسم الوضع المصاحب Companion mode.

ميزة الوضع المصاحب في تطبيق واتساب

تم رصد ميزة الوضع المصاحب في الوقت الحالي في آخر تحديث للنسخة التجريبية لتطبيق واتساب على هواتف أندرويد، وهذه الميزة جديدة وهي قيد التطوير، وبمجرد طرحها سيتمكن المستخدمون من ربط حساباتهم بجهاز محمول ثانوي أو جهاز لوحي.

ذكر موقع WABetaInfo أن التحديث الذي يحمل الرقم 2.22.21.6 لمختبري الإصدار التجريبي لتطبيق واتساب على هواتف أندرويد، يحتوي على ميزة الوضع المصاحب، التي تتيح لك ربط حساب واتساب الخاص بك بجهاز أندرويد آخر، مثل الجهاز اللوحي، ويتم ذلك من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة، وذلك كطريقة جديدة لتشغيل حسابك على جهازين في وقت واحد، وبالرغم من ذلك أشار التقرير الذي نشره الموقع أنه لا يسمح لك بربط حسابك على واتساب بهاتف ذكي ثانوي في الوقت الحالي، ولكنها ميزة جديدة تدعم الأجهزة المتعددة في حال أراد المستخدم ذلك على أكثر من جهاز في الوقت نفسه، ولكنها قيد الاختبار.

سيتم طرح هذه الميزة الجديدة بشكل رسمي، وعندها يمكن للمستخدم فتح تطبيق واتساب والتوجه إلى قسم الأجهزة المرتبطة الموجود ضمن خيار الإعدادات الموجودة بالتطبيق، ومسح رمز الاستجابة السريعة أو ما يعرف بQR code المعروض على جهازك اللوحي، وستتزامن رسائلك بشكل تلقائي مع جهازك اللوحي طالما أن الهاتف الخاص بك متصل بالإنترنت، وبمجرد اكتمال المزامنة، سوف تتمكن من استخدام واتساب على جهازك اللوحي حتي في حالة إذا كان الهاتف الخاص بك غير متصل بالإنترنت، ومن المحتمل أن يقوم تطبيق واتساب بتوسيع دعم وضع Companion ليشمل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، وهذا سيسمح للمستخدمين بالوصول إلى حساباتهم على المنصة عبر هاتفين مختلفين.