انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات سامسونج Galaxy Z flip 4.. انسوا كل الموبايلات وشوفوا ده والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إن هاتف سامسونج Galaxy Z flip 4 إصدار شركة سامسونج الجديد الذي فاجأت به مستخدميها وعشاقها الذي يترقبون إطلاق هاتفها الجديد بفارغ الصبر، وذلك بعد أن نالت النسخة الماضية من فئة Z flip استحسانًا وتقييمات عالية من قبل من جرّبها واستخدمها، بدورها تؤكد سامسونج أنها في هذا الإصدار تغلبت على كل “الرتوش” حسب وصفها، والتي كانت قد قابلت النسخة الماضية، لترفقه بمجموعة من التحسينات أهمها “قوة المعالج” وبذلك أكدت أنه سيكون اقوى معالج لجهاز سامسونج قد تم إنتاجه قط.

شاشته الخارجية متعددة المهام.

تتيح الشاشة إمكانية عرض كافة أنواع الإشعارات بل والتحكم بها ايضًا من الخارج.

كما يمكنك تعيين منبه او تشغيل موسيقا وحتى ربطها مع الساعة الذكية.

أيضصا تستطيع التقاط صور سيلفي من خلال هذه الشاشة الصغير.

سعر سامسونج Galaxy Z flip 4

سعر سامسونج Galaxy Z flip 4

بدايةً، إن أهم ما يميز هذا الهاتف ليس معالجه، كاميرته او تخزينه، إنما كونه صغير الحجم يمكن أن يوضع في الجيب، وهذا ما دوّنه الآأشخاص عبر التقييمات التي جاءت على النسخة الماضية من الإصدار، ولعلّ اهم ماهاتف سامسونج Galaxy Z flip 4 هو:

السعر: 19.600 جنيه مصري، أي ما يعادل 1000 دولار أمريكي.