شحن شدات ببجي من الهاتف بسرعة عن طريق الـ ID

شحن شدات ببجي من الهاتف يمكن القيام به من أي دولة عربية أو أجنبية، كما يمكن الوثوق في هذه الطريقة التي تفرض على المستخدم شحن رصيد هاتفه بكمية كافية من المال حتى يستطيع شراء الشدات مقابل خصم ثمنها من الرصيد المعبأ داخل الهاتف. لعبة ببجي لا يمكن أن تؤدي مهمتها التي أنشئت من أجلها إلا إذا قام مستخدمها بتوفير احتياجاتها الأساسية وهي الشدات التي في حالة نفاذها يتوقف اللعب ولا يمكن للاعب أن ينتقل إلى أي مستوى آخر إلا إذا أعاد الشحن.

شحن شدات ببجي من الهاتف

عملية شحن الشدات بواسطة الهاتف ما هي إلا طريقة بسيطة وسهلة استخدمها أغلب اللاعبين حيث يمكن شراء شدات ببجي بالكمية المطلوبة والدفع عن طريق الهاتف، هذه الطريقة لا تسبب أي ضرر للاعب، لذلك ليس هناك داعي للقلق بشأن استخدامها والآن نتعرف معًا على خطوات شحن شدات ببجي الخاصة بهذه الطريقة.

خطوات شحن شدات ببجي من الهاتف

في هذه الفقرة سنتعرف معًا على الطريقة التي يتم بها شحن شدات ببجي من الهاتف وعن طريق الموقع الرئيسي midasbuy حيث:

يفتح اللاعب الرابط الخاص بالموقع الرئيسي للعبة وهو midasbuy.com.

يظهر للاعب بعدها خلفية يوجد بها أيقونة في الأعلى خاصة بتحديد دولة اللاعب.

يجب على اللاعب كتابة اسم الدولة التي ينتمي إليها.

الخطوة التالية تتطلب منه التأشير على لعبة ببجي موبايل .

. يحدد اللاعب بعدها عملة “uc” Unknown Cash وذلك عن طريق التأشير على المفتاح الخاص بـ “الشراء”.

يسجل اللاعب المعرف التابع له (رقم الأيدي ID) حيث باستطاعته أخذ نسخة منه من داخل حسابه في لعبة ببجي.

يحدد بعدها شكل الدفع حيث يجب عليه اختيار “Pay By Mobile”. أي الدفع بواسطة رصيد الموبايل.

يتجه إلى الأسفل لكي يحدد كم الوحدات التي يريدها من الشدات.

يضغط بعد ذلك على أيقونة “ادفع الآن”.

يظهر له خلفية تحتاج منه أن يفعل مشغل الشبكة المستخدمة.

يكتب بعدها رقم الهاتف بدون كتابة مفتاح الدولة الذي يتكون من رقمين.

في النهاية يضغط على كلمة “OK”.

يجب عليه أن يبعث الكود الذي استقبله إلى كلمة “PUBG”.

بهذا سيتم خصم القيمة المالية للشدات من رصيد الهاتف وتزويد اللاعب بالشدات.

يدخل اللاعب على حسابه في اللعبة ليشاهد الشدات الجديدة ويتأكد من وصولها.

يعتبر شحن شدات ببجي من الهاتف من أهم الطرق المتبعة في الشحن حيث يمكن لأي لاعب تنفيذ كل ما يطلبه الموقع الرئيسي للعبة وعند السؤال عن الدفع يختار الدفع باستخدام الموبايل.