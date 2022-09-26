نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Motorola edge 30 أحدث هواتف شركة موتورولا | مميزات وسعر الهاتف في المقال التالي

Motorola edge 30 هاتف جديد وأصدر آخر ينضم إلي مجموعة الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الخاصة بشركة Motorola. حيث أعلنت الشركة منذ فترة عن إطلاق الجيل الجديد من أحدث هواتفها ضمن عائلة الـEdge وهي سلسلة الـ30 الجديدة. فقدمت الشركة مجموعة جديدة من الهواتف والتي تشمل : Motorola edge 30 ، Motorola edge 30 pro ، Motorola edge 30 ultra ، وأيضاً هاتف Motorola edge 30 Fusion. يأتي الهاتف مع معالج قوي من شركة كوالكوم وهو Snapdragon 778G+ ، الموجود في هاتفي Honor 70 ، وأيضاً هاتف Nothing Phone 1. كما يأتي الهاتف أيضاً مع شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش مع جودة FHD+ ، وبمعدل تحديث 144 هيرتز. الهاتف كذلك متوفر مع نظام كاميرات جديد ومميز بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل وبكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل. بالإضافة أيضاً إلي وجود بطارية بحجم 4020 مللي وبسرعة شحن 33 وات. وفيما يلي نتعرف علي باقي مواصفات وسعر موبايل Motorola edge 30 الجديد. مواصفات هاتف Motorola edge 30 : ‌يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 155 جراماً.

جراماً. ‌يأتي أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.

بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف. كما يتوفر الهاتف بدعم تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الاتصال حتي الجيل الخامس 5G.

، تتوفر بدعم شبكات الاتصال حتي الجيل الخامس ‌لكن الهاتف لا يتوفر بدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتوفرة ، وذلك لعدم توافر المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري.‌

كذلك الهاتف متوفر بتصميم طارد لرذاذ الماء ، إلا أنه لا يتوفر بأية مقاومة IP رسمية للحماية من الغبار والماء.

رسمية للحماية من الغبار والماء. ‌يحتوي الهاتف علي شاشة من نوع AMOLED تأتي بحجم 6.5 إنش ، مع جودة FHD+ وبدقة 1080×2400 بكسل.

تأتي بحجم إنش ، مع جودة وبدقة بكسل. ‌تأتي شاشة الهاتف مع دعم معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 405 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ كما تأتي أيضاً بدعم خاصية الـHDR10+ ، والتي تقوم بتوفير درجة وضوح أكبر لمحتويات الشاشة.

، والتي تقوم بتوفير درجة وضوح أكبر لمحتويات الشاشة. ‌شاشة الهاتف كذلك تأتي بدعم خاصية 1B Color ، وبالتالي توفر صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان نظراً لعرض أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف.

، وبالتالي توفر صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان نظراً لعرض أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف. ‌الشاشة تتوفر مع أبعاد عرض 20:9 ، المميزة بتوفير أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

، المميزة بتوفير أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌ كما أن شاشة الهاتف تأتي مع أحدث وأعلي معدل تحديث حتي الآن بمعدل 144 هيرتز ، والذي يوفر السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل علي الشاشة.

هيرتز ، والذي يوفر السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل علي الشاشة. ‌أما بالنسبة للحماية فتوجد علي شاشة الهاتف طبقة حماية تأتي من نوع Corning Gorilla Glass 3. أداء الهاتف : ‌يأتي هاتف Motorola edge 30 مع أحدث إصدار لنظام تشغيل Android 12 الخاص بـGoogle ، مع التأكيد علي وصول الإصدار الجديد Android 13 .

مع أحدث إصدار لنظام تشغيل الخاص ، مع التأكيد علي وصول الإصدار الجديد . ‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G ، والذي يأتي مع دقة تصنيع 6 نانو متر.

، والذي يأتي مع دقة تصنيع 6 نانو متر. ‌يعمل معالج الهاتف بنواة واحدة أساسية تأتي من نوع Cortex-A78 ، وتعمل بتردد يصل إلي 2.5 جيجا هيرتز.

، وتعمل بتردد يصل إلي جيجا هيرتز. ‌بالإضافة إلي وجود ثلاثة أنوية أخري من نفس النوع Cortex-A78 ، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.4 جيجا هيرتز.‌

، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كما يوجد أيضاً أربعة أنوية أخري باقية تأتي من نوع Cortex-A55 ، وتعمل بتردد 1.9 جيجا هيرتز

، وتعمل بتردد جيجا هيرتز ‌الهاتف كذلك متوفر مع وحدة معالجة رسوميات GPU يأتي من خلال شركة Qualcomm ويتوفر من نوع Adreno 642L .‌

يأتي من خلال شركة ويتوفر من نوع .‌ كذلك يتوفر من الهاتف ثلاثة اصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالتالي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً.

جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام أيضاً. كما تأتي ذاكرة تخزين الهاتف الداخلية من نوع UFS 2.2 ، مع رامات من نوع LPDDER4X السريع. كاميرا هاتف Motorola edge 30 : ‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.3 ، تتوفر بدعم خاصية الـHDR مع تصوير الفيديوهات بجودة 4K.

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم خاصية مع تصوير الفيديوهات بجودة ‌كما يوجد في ظهر الهاتف إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية الـMulti-Directional PDAF مع المثبت البصري OIS.

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية مع المثبت البصري ‌الكاميرا الثانية تأتي للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وبزاوية تصوير 118°.

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وبزاوية تصوير ‌أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم تلك في العزل وتصوير البورترية.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم تلك في العزل وتصوير البورترية.‌ كما تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية الـHDR مع تصوير الـPanorama.

مع تصوير ‌بالإضافة أيضاً إلي وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات.

‌الهاتف كذلك متوفر بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة 2160 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

مع دقة بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية. ‌أو التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، لكن مع معدل التقاط 30/60/120 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل ، لكن مع معدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ كذلك الهاتف يأتي مع دعم خاصية Gyro-EIS الخاصة بالتثبيت الإلكتروني للهاتف أثناء تصوير الفيديوهات. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي هاتف Motorola edge 30 مزوداً بسماعات خارجية ثنائية من نوع Stereo Speakers ، لتوفير تجربة صوتية مميزة للهاتف.

مزوداً بسماعات خارجية ثنائية من نوع ، لتوفير تجربة صوتية مميزة للهاتف. لكن لا يتوفر بدعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن. كما يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC.

‌إلا أنه لا يأتي بدعم شبكات الراديو FM.‌

تأتي بصمة الاصبع الخاصة بالهاتف في أسفل الشاشة وتتوفر من نوع Optical.

كذلك الهاتف يأتي بدعم خاصية Face Unlock ، والتي تتيح إلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌

، والتي تتيح إلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌ كما أن الهاتف يأتي بدعم مجموعة من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، والجيروسكوب أيضاً.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية تأتي من نوع ليثيوم بوليمر وبحجم 4020 مللي أمبير ، وتتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 33 وات.‌

مللي أمبير ، وتتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات.‌ بالإضافة إلي أن مدخل الشحن المتوفر في الهاتف يأتي أيضاً من النوع السريع Type C 2.0 .

. أخيراً: يتوفر من الهاتف ثلاثة اختيارات فقط من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الرمادي ، الأخضر ، والفضي. سعر هاتف Motorola edge 30 : ‌305 دولار لنسخة الهاتف الأولي 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 5970 جنية مصري.

دولار لنسخة الهاتف الأولي جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي جنية مصري. ‌330 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 6460 جنية مصري.

دولار لنسخة الهاتف جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي جنية مصري. ‌435 دولار لنسخة الهاتف الأخيرة 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 8490 جنية مصري. عمر شويل - جدة Motorola edge 30 أحدث هواتف شركة موتورولا | مميزات وسعر الهاتف - ثقفني

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