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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 14 برو iPhone 14 Pro Max في مصر والسعودية ومواصفاته المذهلة في المقال التالي
سعر ايفون 14 برو iPhone 14 Pro Max في مصر والسعودية، الهاتف الذي حقق أعلي مبيعات في الآونة الاخيرة، وهو من أحدث أجهزة iPhone في الأسواق العالمية والذي يتمتع بمجموعة رائعة من المواصفات والخدمات التي جعلت منه الهاتف الأكثر طلبًا بين عشاق التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم تم تصنيع هذا الهاتف من قبل شركة Apple ، وهو مزود بنظام تشغيل لمشاركة الوقت الإلكتروني مصمم للعمل بسلاسة مع أجهزة iOS، وميزات جديدة.
سعر ايفون 14 برو max في مصر
أعلنت شركة آبل عن سعر هاتفها الجديد iPhone 14 Pro max. وتختلف مواصفات المنتج اعتمادًا على مميزات جاها ايفون المستخدمة والذاكرة الداخلية وحجم الصورة المعروضة على الجماليات، وسيتفاوت السعر في الولايات المتحدة بين 1000 دولار و 1100 دولار:
- موبايل ايفون 14 برو iPhone 14 Pro Max، والذي يمتلك ذاكرة داخلية 1 تيرابايت سوف يكون سعره 43.513 جنيه مصري.
- موبايل ايفون 14 برو iPhone 14 Pro Max، والذي يمتلك بذاكرة داخلية 512 جيجا بايت، سوف يكون سعره 38073 جنيه مصري.
- موبايل ايفون 14 برو iPhone 14 Pro Max، والذي يمتلك بذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، سوف يكون سعره 32633 جنيه مصري.
- موبايل ايفون 14 برو iPhone 14 Pro Max، والذي يمتلك بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، سوف يكون سعره 30999 جنيه مصري
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سعر ايفون 14 برو max في السعودية
موبايل ايفون 14 برو iPhone 14 Pro Max، والذي يمتلك ذاكرة داخلية 1 تيرابايت سوف يكون سعره 6,799 ريال سعودي
موبايل ايفون 14 برو iPhone 14 Pro Max، والذي يمتلك بذاكرة داخلية 512 جيجا بايت، سوف يكون سعره 5,949 ريال سعودي.
موبايل ايفون 14 برو iPhone 14 Pro Max، والذي يمتلك بذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، سوف يكون سعره 5,099 ريال سعودي.
موبايل ايفون 14 برو iPhone 14 Pro Max، والذي يمتلك بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، سوف يكون سعره 4,699 ريال سعودي.
مواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس
- جهاز ايفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max وزنه 270 جرامًا ونجد أن طوله يكون 7 مم وسوف يكون سمكه 9 مم وسنجد أن عرضه 6 مم.
- جهاز ايفون 14 برو ماكس نجد أن به بأربع كاميرات، الكاميرا الأولى تكون بدقة 48 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية والثالثة وذلك بدقة 13 ميجا بكسل، ونجد السلسلة الرابعة فهي مخصصة للعمق.
- يدعم iPhone 14 Pro Max شبكة الجيل الخامس وكذلك يدعم تقنية الـ USB.
- يعمل iPhone 14 Pro Max علي نظام iOS 16، ونجد أنه الأحدث في تاريخ Apple.
- iPhone 14 Pro Max يوجد به بطارية قدرها 5000 مللي أمبير، تدعم شحن سريع له قوة 15 وات ومصنوعة من الليثيوم.
- الجهاز مزود بمعالج سداسي النواة.
- الجهاز مزود بشاشة تلتقط 88٪ من الواجهة الأمامية مقاس 7 بوصات ، وتعرض الشاشة 16 مليون لون ، بالإضافة إلى أنها تحتوي على طبقة واقية من السيراميك ودقة 1290 × 2796 بكسل.
- الجهاز متوفر بألوان مختلفة وهي الأسود ، الفضي ، البنفسجي والذهبي.
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