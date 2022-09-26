سعر ايفون 14 برو iPhone 14 Pro Max في مصر والسعودية ومواصفاته المذهلة

سعر ايفون 14 برو iPhone 14 Pro Max في مصر والسعودية، الهاتف الذي حقق أعلي مبيعات في الآونة الاخيرة، وهو من أحدث أجهزة iPhone في الأسواق العالمية والذي يتمتع بمجموعة رائعة من المواصفات والخدمات التي جعلت منه الهاتف الأكثر طلبًا بين عشاق التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم تم تصنيع هذا الهاتف من قبل شركة Apple ، وهو مزود بنظام تشغيل لمشاركة الوقت الإلكتروني مصمم للعمل بسلاسة مع أجهزة iOS، وميزات جديدة.

سعر ايفون 14 برو max في مصر

أعلنت شركة آبل عن سعر هاتفها الجديد iPhone 14 Pro max. وتختلف مواصفات المنتج اعتمادًا على مميزات جاها ايفون المستخدمة والذاكرة الداخلية وحجم الصورة المعروضة على الجماليات، وسيتفاوت السعر في الولايات المتحدة بين 1000 دولار و 1100 دولار:

موبايل ايفون 14 برو iPhone 14 Pro Max، والذي يمتلك ذاكرة داخلية 1 تيرابايت سوف يكون سعره 43.513 جنيه مصري.

موبايل ايفون 14 برو iPhone 14 Pro Max، والذي يمتلك بذاكرة داخلية 512 جيجا بايت، سوف يكون سعره 38073 جنيه مصري.

موبايل ايفون 14 برو iPhone 14 Pro Max، والذي يمتلك بذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، سوف يكون سعره 32633 جنيه مصري.

موبايل ايفون 14 برو iPhone 14 Pro Max، والذي يمتلك بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، سوف يكون سعره 30999 جنيه مصري



سعر ايفون 14 برو max في السعودية

موبايل ايفون 14 برو iPhone 14 Pro Max، والذي يمتلك ذاكرة داخلية 1 تيرابايت سوف يكون سعره 6,799 ريال سعودي

موبايل ايفون 14 برو iPhone 14 Pro Max، والذي يمتلك بذاكرة داخلية 512 جيجا بايت، سوف يكون سعره 5,949 ريال سعودي.

موبايل ايفون 14 برو iPhone 14 Pro Max، والذي يمتلك بذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، سوف يكون سعره 5,099 ريال سعودي.

موبايل ايفون 14 برو iPhone 14 Pro Max، والذي يمتلك بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، سوف يكون سعره 4,699 ريال سعودي.

مواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس