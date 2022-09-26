موعد نزول فيفا 23 في السعودية وباقي الدول ومميزات اللعبة في التحديث الجديد

يسأل الكثير من المواطنون في المملكة العربية السعودية عن موعد نزول فيفا 23، حيث يريد جيمرز المملكة العربية تجربة النسخة الأقوي في تاريخ ألعاب الفيديو من فئة ألعاب كرة القدم، فبعد الكشف عن مميزات اللعبة وما حدث فيها من تطورات أصبح ينتظرها الكثيرون في الفترات الاخيرة ويتسائلون عنها، حيث أنها الاكثر انتشارا مقارنة بالالعاب الاخري على مستوي العالم.

فيفا 23

ينتظر محبي ومفضلي ألعاب الفيديو موعد نزول فيفا 23 في السعودية، فقد ازدادت محركات البحث في الفترة الاخيرة حول لعبة فيفا 23، حيث أنها اللعبة الاكثر تفضيلا لدي جميع الاشخاص حول العالم، كما انها الاكثر انتشارًا مقارنة بألعاب الفيديو الاخري، ومن أكثر مميزات لعبة فيفا 23 هي انها تحتوي على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث أنه منذ ظهور اللعبة على أرض الواقع ينتظر كل محبي اللعبة تلك التقنية، وأيضا من أهم تحديثات فيفا 23 تطبيق أنظمة اللعب ببطولات كأس العالم 2022 في قطر، وغيرها من البطولات الرسمية والقارية، ومن أهم المميزات التي قد تتواجد في لعبة فيفا 23، هي منافسة كرة القدم للسيدات.

موعد نزول فيفا 23 في السعودية

أكدت شركة ” أي آي سبورت” المطورة للعبة في نسختها الجديدة، موعد نزول فيفا 23 في السعودية وباقي دول العالم، حيث تظهر ويتم العمل بالتحديث الجديد بداية من اليوم 26 سبتمبر 2022، كما يذكر أن جميع المواطنون على مستوي العالم في انتظار التحديث الجديد لأحد أهم الألعاب وأفضلهم خلال السنوات الاخيرة، وتحرص الشركة المطورة للعبة على جعل اللعبة أكثر تشويقا وإثارة فأصبحت تشهد تواجد المعلقين العرب بالاضافة إلى الأجانب الأشهر على مستوي العالم، ويمكن تحميل اللعبة ولعبها على أنظمة تشغيل الأجهزة والهواتف الذكية، فيمكن اللعب من خلال أجهزة هواوي وسامسونج والأيفون، وعدد من أجهزة الأندرويد الأخري، وأصبح من الممكن تشغيل لعبة فيفا 23 على أنظمة الويندوز المتوسطة والمرتفعة، فقد تم توافر نسخة خاصة من فيفا 23 لأجهزة أنريل إنجن، حيث قامت شركة ايبك جيمز بتطوير محرك الألعاب، والجميع في المملكة العربية السعودية وعلى مستوي العالم في انتظار مشاهدة أفضل تحديثات فيفا 23.