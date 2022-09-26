انت الان تتابع خبر توقف واتساب نهائياً على بعض الهواتف بدءاً من الشهر القادم.. شوف موبايلك منهم ولا لا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت شركة ميتا وصاحبها هو مارك زوكربيرج بالإعلان عن توقف واتساب نهائياً على بعض الهواتف بدءاً من الشهر القادم، وهي التي تخطط خدمة المراسلة المحبوبة لإلغاء الإصدارات القديمة من IOS وأندرويد.

توقف واتساب نهائياً على بعض الهواتف بدءاً من الشهر القادم