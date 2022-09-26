انت الان تتابع خبر توقف واتساب نهائياً على بعض الهواتف بدءاً من الشهر القادم.. شوف موبايلك منهم ولا لا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت شركة ميتا وصاحبها هو مارك زوكربيرج بالإعلان عن توقف واتساب نهائياً على بعض الهواتف بدءاً من الشهر القادم، وهي التي تخطط خدمة المراسلة المحبوبة لإلغاء الإصدارات القديمة من IOS وأندرويد.
توقف واتساب نهائياً على بعض الهواتف بدءاً من الشهر القادم
وأما عن الأشخاص الذين عندهم أجهزة قديمة غير قادرة على الحصول على التحديث الخاص بنظام عمل واتساب، وإن التطبيق سوف يتوقف عن العمل عندهم، وأيضاً إذا كان الجهاز جاهز للتحديث، فإنه قد حان الوقت إلى تحديثه.
وتحرص المنصة على العمل بشكل روتيني وتبديل الاختلافات القديمة في Ios وأندرويد، وفي كل مرة تأتي فيها التحديثات الجديدة وصدور النظام الجديد وأندرويد 13 مؤخراً، وهذا يعني أن الجانب السفلي يكون من ترتيب التحديث قد توقف، ويحتاج الشخص لأندرويد 4.1 على الأقل لتحديث التطبيق، وسوف يحدث ذلك التغير بعد يوم 24 أكتوبر للعديد من الأجهزة الذكية الحديثة فقط، وتحديث النظام الذي يخص متابعة استعمال واتساب.