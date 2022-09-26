بسعر خيالي .... تعرف على كل ما يخص أيفون 14 برو ماكس التصميم الجديد وأسعاره الجبارة

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أيفون 14 برو ماكس التصميم الجديد، أطلق لقب الهاتف الأعجوبة على أيفون 14 برو ماكس الجديد الذي من المنتظر أن طرحته شركة أبل في الأسواق قريبٱ فإنه يتمتع بمواصفات خرافية خاصة في النسخ المتقدمة منها وتكثر عمليات البحث حول الموعد الذي يتم فيه إطلاق هاتف أيفون 14 برو max في من الشركة وينتظره الكثير من العملاء في السعودية. أيفون 14 برو ماكس التصميم الجديد سوف نقدم لكل بعض مواصفات وإمكانيا وسعر أيفون 14 برو max موعد نزول أيفون 14 برو max في السعودية حددت شركة ابل موعد أطلاق هاتف أيفون 14 برو ماكس الجديد بتاريخ 9 من سبتمبر لعام 2022، وهو الهاتف الأحدث ضمن سلسلة أيفون 14 التي تم إطلاقها في هذا العام.

الجديد بتاريخ 9 من سبتمبر لعام 2022، وهو الهاتف الأحدث ضمن سلسلة أيفون 14 التي تم إطلاقها في هذا العام. تم الإعلان عن مواصفات ومميزات أيفون 14 برو ماكس الجديد في المؤتمر الذي عقد قبل طرحه في الأسواق.

ويباع الآيفون الجديد في جميع الأسواق العالمية بما فيها السوق السعودي ويمكن لمحبي أجهزة أيفون اقتناءه الآن من المتاجر والأسواق الإلكترونية المعتمدة. إمكانيات أيفون 14 برو ماكس الجديد يعد أيفون 14 برو ماكس جديد أفضل هاتف تم طرحه من قبل شركة ابل للعام 2022 بما يتميز به من مواصفات متطورة عن كل النسخ السابقة.

حيث أن وزن الهاتف خفيف يبلغ 240 جرام ويصل حجم شاشة أيقون 14 برو max إلى 88% من حجم الهاتف الكلى.

يصل حجم الشاشة إلى 7 بوصة وتأتي من نوع LTPO Super Retina XDR.

تدعم الشاشة نحو 16 مليون لون مختلف.

يشمل أيفون 14 برو ماكس جهاز استشعار يقوم بالتحقق من بصمة الوجه.

يبلغ حجم الذاكرة العشوائية 6 جيجابايت.

الكاميرا الأمامية مزدوجة وتصل جودتها إلى 12ميجابكسل.

أما الكاميرا الخلفية فردية تصل جودتها إلى 48 ميجا بيكسل. سعر أيفون 14 برو ماكس في السعودية يأتي سعر أيفون 14 برو max مناسب مع المميزات العديدة التي يحتوي عليها.

حيث يعد من أفضل الهواتف الموجودة في الأسواق حاليا.

ولا يوجد له منافسين من الهواتف الأخرى المتاحة في الأسواق

يبلغ سعر هاتف أيفون 14 برو max بمساحة 256 جيجابايت نحو 5100 ريال سعودي.

بينما النسخة الأخري من أيفون 14 برو ماكس

والتي تصل ٦مساحتها إلى 512 جيجا بايت فان سعرها يصل إلى 5700 ريال سعودي. عمر شويل - جدة بسعر خيالي .... تعرف على كل ما يخص أيفون 14 برو ماكس التصميم الجديد وأسعاره الجبارة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسعر خيالي …. تعرف على كل ما يخص أيفون 14 برو ماكس التصميم الجديد وأسعاره الجبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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