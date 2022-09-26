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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 14 برو max ومواصفات الهاتف القياسية ومحتويات العلبة 2022 في المقال التالي
سنتعرف على سعر ايفون 14 برو max الذي يعد من اشهر الماركات العالمية التي اجتاحت الأسواق مؤخرا بتصميم وإمكانيات عالية الجودة، ومنذ نزوله في مصر، والسعودية، والجميع يرغب في معرفة سعره، والمواصفات التي أتي بها، حيث أنه يتميز بالمساحة الكبيرة، والرامات العالية التي تجعله من أفضل الهواتف الذكية، وسوف نتعرف على كافة تفاصيل iPhone pro max 14 تابع المقال.
مواصفات هاتف ايفون 14 برو max
تعد ماركة ايفون من أشهر الماركات العالمية التي تتميز بالعديد من المميزات، ويتوفر في الأسواق عدد لا حصر له من فئاته، وسوف نتعرف على مواصفات أحدث الفئات هاتف ايفون 14 برو max، وهي كالتالي:
- هذا الهاتف يحتوي على بطارية قوية للغاية تدعم خاصية الشحن السريع.
- كما أن شبكات الاتصال الخاصة به تدعم الجيل 5.
- كذلك أن هذا الهاتف به شريحتين اتصال.
- الهاتف من الخلف تم صنعه من الزجاج.
- كما أن الهاتف من الأمام مصنوع من السيراميك.
- وزن الهاتف خفيف حيث يبلغ 240 جرام.
- كما أنه به خاصية مقاومة الغبار، وأيضًا الماء.
- شاشة هذا الهاتف مصنوع من مواد تقاوم الخدوش.
- كما أنه يحتوي على كاميرا في الواجهة دقتها تبلغ 12 ميجا بكسل.
- كذلك الكاميرا الخلفية تتميز بكونها ثلاثية الأبعاد.
- يوجد به خاصية عزل الضوضاء في الميكروفون.
- يمكنك الاستمتاع بالتقاط المقاطع والفيديوهات بجودة عالية k4
محتويات علبة iPhone 14 pro max
تحتوي علبة هاتف ايفون الجديد برو ماكس علي التالي:
- أولًا الهاتف.
- ثم كابل usb
- كذلك يحتوي على سماعة أذن.
- شهادة ضمان الهاتف، ودليل الاستخدام.
- يوجد في محتويات العلبة دبوس مصنوع من المعدن.
- جراب لحماية الهاتف.
سعر هاتف ايفون 14 برو max في مصر والسعودية
تم ظهور الهاتف الجديد iphone pro max في كافة الأسواق العالمية، وكذلك في الوطن العربي، ولمعرفة سعره تابع التالي:
- سعر الهاتف مساحة 128 جيجا بايت ذو الامكانيات العالية برو ماكس 14 في الأسواق بلغ 1099 دولار امريكي.
- كما بلغت قيمة الهاتف الجديد مساحة 256 جيجا بايت 1199 دولار امريكي.
- كذلك بلغ سعر الهاتف الجديد بحجم 512 جيجابايت 1399 دولار امريكي.
- بلغ سعر الهاتف في مصر حجم 256 جيجابايت 52000 جنيه مصري.
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