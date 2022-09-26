نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد جميع قنوات الأطفال على القمر الصناعي نايل سات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد جميع قنوات الأطفال يبحث عنها كثير من الآباء والأمهات دائماً وبصفة يومية، من أجل أن يستمتع صغارهم بقضاء وقت مسل وممتع وتضيع وقت فراغهم بالمشاهدة على شاشة التلفزيون، فتهتم هذه القنوات بتقديم محتوى تعليمي وخاص بالفواصل لكي تجذب الأطفال وتوسع مداركهم بتعليم الأشياء وحفظها بالأخص الحروف الإنجليزية والعربية وأرقام وحسابات صغيرة بجانب الأغاني باللغتين، والأفلام الأجنبية المدبلجة باللغة العربية أو المترجمة.

تردد جميع قنوات الأطفال على القمر الصناعي نايل سات 2022

وتقدم بجانب البرامج التعليمية أفلام الكارتون التي يعشق مشاهدتها الكبار قبل الصغار، كما يقدمون للأطفال عبر الكارتون رسائل تعليمية مبسطة. وأنشطة تطبيقه يمكن للكثير من الأطفال عملها بالمنزل لتوسيع إدراكهم وأفكارهم، في كثيرة المشاهدة والبحث بإجازات الأطفال الصيفي، ومن خلال الأسطر التالية سوف نقدم لكم مجموعة متنوعة من ترددات أشهر قنوات الأطفال الجديدة على القمر الصناعي المصري النايل سات، والتي يبحثون عنها الجميع طوال الوقت، من خلال النقاط التالية سوف نقدم لكم باقة من أفضل قنوات الأطفال وهي، تابعوا معانا من خلال موقع ثقفني وسوف يليكم بالمزيد من أجدد الترددات لقنوات الأطفال.

تردد قنوات الأطفال 2022

قناة توم وجيري

القمر الصناعي قمر النايل سات

تردد قناة توم وجيري 11355

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز هو 27500

تصحيح الأخطاء 5/6

تردد قناة كوكي

القمر الصناعي قمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة هو 1085

استقطاب أفقي H

الترميز 27500

تصحيح الأخطاء 5/6

تردد قناة سبيستون

القمر الصناعي قمر النايل سات.

الاستقطاب عمودي.

تردد القناة على 11785.

تصحيح الأخطاء 5/6.

نسبة الترميز 27500.

تردد قنوات الأطفال الشهيرة عالميا

هناك بعض قنوات الأطفال التي تقدم محتوى على مستوى العالم، باللغة الإنجليزية والعربية، سوف نقدم لكم مجموعة من هذه القنوات كما يلي:

تردد قناة بطوط الجديد 2022

القمر الصناعي قمر النايل سات.

تصويب الأخطاء 3/4.

معدل الترميز 27500

تردد القناة 11594

الاستقطاب أفقي.

تردد قناة ميكي كيدز على النايل سات

القمر الصناعي قمر النايل سات.

معدل الترميز 27500.

تردد القناة 11526.

عامل تصحيح الأخطاء 8/7.

الاستقطاب أفقي.

تردد قناة ديزني كيدز