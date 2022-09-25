لعشاق ألعاب المغامرات.. آخر أخبار فورتنايت الجديدة واخر التحديثات هل انت مستعد للتحدي؟

نقدم لك اليوم من خلال موقعكم ثفني آخر أخبار فورتنايت وأهم التحديثات التي نزلت بها في الفترة الأخيرة، فإذا كنت ممن هم مغرمون بلعبة فورتنايت فتابع معنا مقال اليوم، حيث تصنف هذه اللعبة بأنها واحدة من ألعاب المغامرة الهامة التي يعشقها الصغار والشباب، ولذلك فهي يتم تحديثها بشكل مستمر من أجل إمتاع اللاعبين بشكل أكبر ولتكون اللعبة أكثر تشويقاً وإثارة.

آخر أخبار فورتنايت

إذا كنت من عشاق لعبة فورتنايت فمن المهم أن تتعرف على كل ما هو حديث بشأن اللعبة، وبالإضافة إلى ذلك فعندما ينزل تحديث جديد إلى اللعبة فمن المهم أن تتأكد من كل الخطوات اللازمة لكي تنزل لك النسخة الجديدة من اللعبة.

تحديث فورت نايت الجديد 2022

لابد أن تكون مواكب للعبة في كل جديد ينزل عنها ويجب أن تحصل على النسخ الجديدة التي تنزل لها، ومن أهم التحديثات التي نزلت للعبة في آخر فترة هى سكن جون سينا فورت نايت:

إن ضيف التحديث الجديد للعبة هو المصارع المعروف John Cena‎، بحيث يقتحم جون سينا ساحة اللعب ويصبح الأفضل من بين صفوف اللاعبين.

يفوز جون سينا على اللاعبين ويحصل على اللقب الأول حوالي ١٦ مرة.

كما تم إضافة ملابس ومعدات بالإضافة إلى إكسسوارات خاصة باللاعب جون سينا في المتجر.

بينما ملابس جون سينا التي تمت إضافتها إلى المتجر كانت الزي الرسمي الذي ظهر به في بطولة الWWA.

من أبرز أدوات اللعب التي أضيفت للاعب جون سينا هي الفأس، بالإضافة إلى كف الضرب الخماسي.

سيؤدي جون سينا في اللعبة إشارة you can see me وهي مشهورة له بشكل كبير.

كما ان هناك أخبار لسنا متأكدين من صحتها بأنه هناك احتمالية لظهور مجموعة من اللاعبين الآخرين من WWA. وذلك سيكون بجانب اللاعب جون سينا.

أيضا هناك احتمالية تعاون لعبة فورتنايت مع لعبة the last of us وسيتم إدخال بعض اللاعبين منها إلى لعبة فورتنايت.

كانت هذه آخر أخبار فورتنايت لعبة المغامرات الشهيرة والمعروفة بين الكبار والصغار. فيمكنك الآن الحصول على النسخة الجديدة من اللعبة. وتستمتع بالإضافات الجديدة واللعب التشويقي مع المصارع الكبير والشهير جون سينا.