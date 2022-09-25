اجدد كود فري فاير من الموقع الرسمي صالح وشغال 100% بجوائز قيمة للجميع

احصل علي كود فري فاير حيث تعد فري فاير واحدة من عناوين الألعاب الرائدة في نوع battle royale. لقد حصلت على قاعدة جماهيرية ضخمة في جميع أنحاء العالم، حيث يستمتع بها الملايين من اللاعبين يوميًا. يتم تقديمها برسومات عالية الجودة وديناميكيات غامرة مثل الأسلحة والشخصيات والعواطف المستوحاة من الحياة الواقعية. لذا يمكنك متابعه المقال لكي تتعلم كيفية الحصول علي الاكواد وطريقة الصحيحة لأستخدمها.

كود فري فاير 2022

أضاف المطورون أيضًا عملة خاصة داخل اللعبة تسمى الماس. يمكن للاعبين استخدامها لشراء الكثير من العناصر، بما في ذلك بطاقات النخبة والشخصيات وجلود الأسلحة وغير ذلك الكثير. في التحديث الأخير، أضاف Garena حدثًا جديدًا حيث سيحصل اللاعبون الذين يشترون الماس عن طريق الاكواد التي تقوم بتنزليها باستمرار كل يوم.

اكواد فري فاير 2022 غير مستعمل

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اكواد سكنات صالحة للجميع 2022

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موقع استبدال الكود فري فاير 2022

لاستخدام رموز الاسترداد ، يجب عليك استخدام موقع Free Fire لاسترداد المكافآت. الخطوات البسيطة لاستخدام هذا الموقع مذكورة أدناه:

يمكنك البدء بفتح أي من متصفحات الويب والبحث عن “موقع استرداد المكافآت“

ثم بعد وصولك إلى موقع الويب المحدد، قم بتسجيل الدخول من خلال أي من خيارات تسجيل الدخول الستة. ثم يجب عليك استخدام الحساب المرتبط بحسابك ، مع Facebook و VK و Google و Apple ID و Huawei ID و Twitter كونها الخيارات التي يمكن الوصول إليها على الصفحة.

لا تعمل حسابات الضيف على موقع استرداد المكافآت الخاص باللعبة ، مما يعني أنه سيتعين على أصحاب حسابات الضيوف ربطها.

ثم الصق رمز الاسترداد في حقل النص وانقر على الزر “تأكيد” لإكمال الاسترداد. بمجرد اكتمال العملية، يمكنك المطالبة بالمكافآت.

ثم افتح عنوان battle royale وقم بزيارة قسم “البريد داخل اللعبة” لتجميع المكافآت المرسلة إلى حسابك. في بعض الأحيان ، يتم إرسال المكافآت على الفور ، ولكن قد يستغرق تسليم العناصر ما يصل إلى 24 ساعة.

معلومات هامة لاستخدام الكود

وفي الوقت نفسه، يجب تسليط الضوء على أنه إذا تلقيت رسالة خطأ حول قيود الخادم أو عدم صلاحيته، فلن تتمكن من استخدام رمز الاسترداد المحدد هذا. إذا حدث ذلك، فسيتعين عليك الانتظار لإصدار رموز نشطة لخادمك.