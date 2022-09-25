تعرف على من يزور حسابك الشخصي على تويتر بطرق موثوقة

من يزور حسابك على تويتر، كثيرًا ما يبحث مستخدمي تطبيق تويتر للتواصل الاجتماعي عن طريقة لمعرفة أكثر شخص يزور حسابي أو الاطلاع على الزيارات الأخيرة للحساب الشخصي على تويتر ومعرفة الزائرين السريين للحساب وهو ما يرغب العديد من المستخدمين في التعرف عليه سواء كان من خلال برنامج معين أو بخطوات يمكن تنفيذها بسهولة على تويتر من أجل الوصول إلى إجابة هذا السؤال المتكرر ولإشباع فضول المستخدمين نعرفكم في السطور القادمة طريقة معرفة الزائرين السريين للحساب الشخصي على تويتر.

تعرف على من يزور حسابك على تويتر

أصبح موقع تويتر من مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة في الفترة الأخيرة مما جعل العديد من المستخدمين يتجهون إليه لتجربته بدلًا من التطبيقات الأخرى المعتادة والكثير منهم يرغبون في اكتشاف التطبيق وما يقدمه من مزايا خاصةً ميزة التعرف على من يزور الحساب باستمرار، ولكن نظرًا لسياسة تطبيق تويتر والحفاظ على خصوصية المستخدمين فإن تلك الميزة ليست متاحة كليًا حتى إذا تم تفعيل خاصية تحليلات تويتر -والتي توضح فقط عدد مرات زيارة الحساب ومشاهدة التغريدات لا أكثر- وكثيرًا ما يشاع على الانترنت طرق لمعرفة من زار الحساب أكثر ولكنها في الغالب تكون طرق غير حقيقية تهدف لسرقة العملاء وبياناتهم الشخصية ولا توفر أي بيانات حقيقية العملاء في النهاية.

طريقة تفعيل ميزة تحليلات تويتر

ولتفعيل خاصية تحليلات تويتر يتم تنفيذ الخطوات القادمة:

فتح الحساب الشخصي بمنصة تويتر الزرقاء. ومن ثم الوصول إلى الصفحة الرئيسية والنقر على تبويب المزيد لعرض اختيارات أكثر ومنها ننقر على تحليلات من أجل تفعيلها. وبعدها يتم تحديد زيارات الملف الشخصي لتظهر بعضها تفاصيل التغريدات التي نشرها المستخدم وعدد مرات الاطلاع عليها والاطلاع على الحساب الشخصي ولكن دون إظهار أي بيانات حول الأشخاص الذين قاموا بتلك الزيارات.

طرق معرفة زائرين الصفحة الشخصية على تويتر

هناك بعض البرامج التي قد تقوم في النهاية بعرض بعض تفاصيل للزائرين للحساب الشخصي تويتر مثل Hootsuite أو Whotwi أو Crowdfire ويمكن تحميل تلك البرامج بسهولة ثم استخدامها في الاطلاع على عدد مرات زيارة التغريدات ومن قام الاطلاع عليها.