انفينكس هوت 11 بلاي تقرير مُفصل بالمميزات والعيوب وهل سينافس سامسونج في المرحلة القادمة

تقدم شركة انفينكس عدة إصدارت جديدة من الهواتف المحمولة، ومن أبرزها الهاتف التي قد أعلنت عنه حديثاً، من خلال مؤتمر رسمي، وهو إصدار هوت 11 بلاي، والذي يجمع بين دقة الأداء والإمكانيات العالية وروعة التصميم، فضلاً عن انخفاض الأسعار مقارنةً بالإمكانيات، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم من خلال موقعنا، تقرير مفصل عن الهاتف وأبرز مميزاته وعيوبه، بالإضافة إلى الأسعار المقرر أن يتم طرحه بها.

مواصفات انفينكس هوت 11 بلاي

يتميز هاتف انفينكس هوت 11 بلاي بالعديد من المواصفات، ومن أبرزها أنه يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع للهواتف المحمولة،

بالإضافة إلى وجود مكان لوضع شريحتي اتصال من النوع المقصوصة،إطار الهاتف مصنوع من البلاستيك بالإضافة إلى الظهر،

أما عن الواجهة فهي من زجاج الكورنج غوريلا، المصنوع خصيصاً لمقاومة الكسر والخدش، وشاشة الهاتف نوعها إل سي دي،ويبلغ حجمها 6.28 بوصة، يحتوي على مكبر للصوت، بالإضافة إلى جاك 3.5مم، من أجل سماعات الرأس، ويوجد به جاك يو إس بي، من أجل الشحن ويدعم خاصية الشحن السريع، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكييوجد بهاتف انفينكس كاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بكسل وفلاش رباعي، أما عن الكاميرا الأمامية دقتها 8 ميجا بكسل، والهاتف به معالج من نوع ميديا تك ثماني النواة، ويعمل بنظام أندرويد 11.0،يحتوي الهاتف على أجهزة للاستشعار عن بُعد مثل التقارب والبوصلة والتسارع والدوران، بالإضافة إلى بصمة كل من الوجه والإصبع، بالإضافة إلى كل ذلك يحتوي الهاتف على خواص إضافية مثل البانوراما والإتش دي آر، تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت،بالإضافة إلى فتحة ذاكرة خارجية تصل إلى 16 جيجا، له القدرة على الاتصال مع شبكة الواي فاي والبلوتوث، وبه تقنية الإن إف سي، يحتوي على راديو إف إم، فضلاً عن توفره بأربعة ألوان،أخضر وذهبي وأزرق وأسود، وبطارية الهاتف من النوع الليثيوم أيون، الغيرر قابلة للإزالة، ولكن لها القدرة على البقاء لفترة طويلة.

سعر الهاتف في الأسواق

سوف يتوفر هاتف انفينكس هوت 11 بلاي في مطلع نوفمبر القادم، في الأسواق بالأسعار التالي ذكرها:-