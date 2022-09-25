سعر ومواصفات هاتف شاومي 13 برو العجيب في جميع الدول العربية

سعر ومواصفات هاتف شاومي 13 برو، الذي تم طرحه فى الأسواق العربية والعالمية مؤخراً، حيث يتمتع هاتف شاومي 13 برو بمعالج ثماني النواه، يدعم شبكات الجيل الخامس، كما يدعم الشحن السريع، والشحن الاسلكي، والاسلكي العكسي بقوة 10 واط، بجانب أن الهاتف يأتي ببصمة الأصابع مدمجة بالشاشة.

مواصفات موبايل شاومي 13 برو

البطارية: سعة 4600 ملي امبير غير قابلة للازالة نوع ليثيوم ايون.



سعة 4600 ملي امبير غير قابلة للازالة نوع ليثيوم ايون. الشحن: يدعم الشحن السريع بقدرة 120 واط لكي يتم شحن البطارية بالكامل خلال 18دقيقة، بجانب انه يدعم الشحن الاسلكي بقوة 50 واط ليتم امتلاء البطارية بنسبة 100 % وذلك خلال 42 دقيقة ويدعم الشحن الاسلكي العكسي بقوة 10 واط.

يدعم الشحن السريع بقدرة 120 واط لكي يتم شحن البطارية بالكامل خلال 18دقيقة، بجانب انه يدعم الشحن الاسلكي بقوة 50 واط ليتم امتلاء البطارية بنسبة 100 % وذلك خلال 42 دقيقة ويدعم الشحن الاسلكي العكسي بقوة 10 واط. الشاشة: مقاس 6.73 بوصة نوعها LTPO AMOLED ذو ابعاد للشاشة 20.9 ، معدل تحديث الشاشة 120 هرتز الوضع الليلي وحماية العين وذو 1 مليار لون.

مقاس 6.73 بوصة نوعها LTPO AMOLED ذو ابعاد للشاشة 20.9 ، معدل تحديث الشاشة 120 هرتز الوضع الليلي وحماية العين وذو 1 مليار لون. هيكل الجوال: يتوفر اللون الاخضر، اسود، ازرق، وردي وزن الجهاز 205 جرام بصمة الاصابع مدمجة بالشاشة، الجوال مصنوع من البلاستك.

يتوفر اللون الاخضر، اسود، ازرق، وردي وزن الجهاز 205 جرام بصمة الاصابع مدمجة بالشاشة، الجوال مصنوع من البلاستك. أبعاد الجهاز: الطول 163.6 مم، السمك 8.2، العرض 74.6 ملم.

الطول 163.6 مم، السمك 8.2، العرض 74.6 ملم. الشبكات: يدعم شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث، الجيل الرابع، الجيل الخامس.

الشرائح: يدعم عدد شريحتين نانو في وضع الاستعداد.

يدعم عدد شريحتين نانو في وضع الاستعداد. نظام التشغيل: اندرويد 13 وجه الاستخدام MIUI 13.5.

المعالج: ثماني النواه ومعالج الرسومات Adreno 750.

ثماني النواه ومعالج الرسومات Adreno 750. الكاميرا الأمامية: أحادية الالتقاط بدقة 32 ميجا بكسل f/2.2، دقة تسجيل الفيديو 1080P FHD تصوير الفيديو بالحركة البطيئة.

أحادية الالتقاط بدقة 32 ميجا بكسل f/2.2، دقة تسجيل الفيديو 1080P FHD تصوير الفيديو بالحركة البطيئة. الكاميرا الخلفية: ثلاثية الالتقاط الأولي الرئيسية 50 ميجا بكسل F/1.9 الثانية 50ميجا بكسل f/1.9 اما الثالثة بدقة 50 ميجا بكسل مزودة f/2.2 يدعم فلاش ثنائي التقاط الفيديو بخاصية 8k, 4k الالتقاط المستمر والمؤقت الذاتي وضع عزل الخلفية تقريب رقمي ووضع التصوير الليلي.

ثلاثية الالتقاط الأولي الرئيسية 50 ميجا بكسل F/1.9 الثانية 50ميجا بكسل f/1.9 اما الثالثة بدقة 50 ميجا بكسل مزودة f/2.2 يدعم فلاش ثنائي التقاط الفيديو بخاصية 8k, 4k الالتقاط المستمر والمؤقت الذاتي وضع عزل الخلفية تقريب رقمي ووضع التصوير الليلي. الصوت: يدعم السماعات الخارجية، سماعات ستيريو.

يدعم السماعات الخارجية، سماعات ستيريو. الإتصالات: بلوتوث اصدار 5.2، GPS لتحديد الموقع، تقنية NFC ،USB، واي فاي للنت الهوائي.

بلوتوث اصدار 5.2، GPS لتحديد الموقع، تقنية NFC ،USB، واي فاي للنت الهوائي. الذاكرة الداخلية: 128 جيجا بايت واخري 256 جيجا بايت.

128 جيجا بايت واخري 256 جيجا بايت. الذاكرة العشوائية: رامات 8 جيجا بايت أو 12جيجا بايت، نسختين رام 8 جيجا بايت لذاكرة 128 جيجا بايت، واخري 256جيجا بايت، أما الرامات 12 جيجا بايت لذاكرة 256 جيجا بايت، وإليكم سعر سامسونج s23 الترا

مميزات جوال Xiaomi 13 Pro

يتميز الهاتف المحمول شاومي 13 برو الجديد المطور بالعديد من المواصفات الفنية المتعددة والتي من أبرزها التالي:

الكاميرا الخلفية تدعم فلاش مزدوج بجانب خاصية8k لتسجيل الفيديو وذو كاميرا ثلاثية الالتقاط.

الشاشة كبيرة ذو مقاس 6.73 بوصة بجانب الكاميرا الامامية وسط الشاشة بالإعلي.

الذاكرة العشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت.

المعالج ثماني النواه.

يدعم اندرويد 13.

يحتوي علي شبكات الجيل الخامس.

يدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي العكسي.

الصوت يدعم السماعات الخارجية.

يوجد تقنية NFC.

عيوب هاتف شاومي 13 برو

الكاميرا الأمامية لاتدعم فلاش بجانب تصوير الفيديو لايدعم خاصية 4k.

لا يحتوي علي راديو fm.

الجوال غير مقاوم للأتربة والغبار.

لا يوجد منفذ mm 3.5.

عدم وجود منفذ لإضافة ذاكرة خارجية.

الجوال غير مقاوم للأتربة والغبار.

علبة هاتف Xiaomi 13 Pro

رأس الشاحن.

كابل USB.

جراب الحماية.

الدبوس المعدني.

الهاتف Xiaomi 13 Pro.

يمكنكم متابعة جميع مواصفات هاتف شاومي الجديد عن طريق هذا الفيديو الذي تم شرح جميع المواصفات الفنية بالتفصيل، كما يمكنكم معرف جميع مواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس الجديد.

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